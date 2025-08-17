بوليفيا تنتخب رئيسا وبرلمانا.. وترقب بعودة اليمين إلى السلطة

بدأ الناخبون في بوليفيا، اليوم الأحد، الإدلاء بأصواتهم لاختيار رئيس للبلاد وأعضاء غرفتي البرلمان وسط ترقب بعودة اليمين إلى السلطة بعد 20 عاما من حكم اليسار.

وفتحت مراكز الاقتراع أبوابها في الساعة الثامنة صباحا بالتوقيت المحلي (12,00 ت غ).

تظهر استطلاعات الرأي أن الناخبين يريدون إنهاء حكم حزب "الحركة نحو الاشتراكية" (MAS)، الحاكم منذ 2005 عندما انتُخب إيفو موراليس أول رئيس من السكان الأصليين.

يُعد رجل الأعمال الوسطي-اليميني سامويل دوريا ميدينا والرئيس اليميني السابق خورخي "توتو" كيروغا الأوفر حظا لخلافة الرئيس لويس آرسي الذي لا يسعى لإعادة الترشح.

وأظهرت استطلاعات الرأي تقارب دوريا ميدينا (66 عاما) وكيروغا (65 عاما) عند حوالى 20 في المئة، وخلفهما ستة مرشحين آخرين من بينهم رئيس مجلس الشيوخ اليساري أندرونيكو رودريغيز.

وستُجرى جولة إعادة في 19 أكتوبر إذا لم يحصل أي مرشح على الأغلبية المطلقة.

وتعهد المرشحان الأوفر حظا بإحداث تغييرات جذرية في النموذج الاقتصادي القائم على دور كبير للدولة، إذا ما فازا في الانتخابات.

ويريدان تقليص الإنفاق العام وفتح البلاد أمام الاستثمارات الأجنبية، وتعزيز العلاقات مع الولايات المتحدة التي تراجعت في عهد موراليس الذي يعتبر نفسه مناهضا للرأسمالية والإمبريالية.

وأبدت مارسيلا سيربا (63 عاما)، وهي بائعة من السكان الأصليين اعتادت التصويت للحركة نحو الاشتراكية، دعمها لكيروغا.

وقالت في تجمع انتخابي في أحد شوارع العاصمة لاباز "لقد تركتنا +الحركة نحو الاشتراكية+ جميعا في الحضيض".

كذلك، تُجرى، اليوم الأحد، انتخابات لشَغل كل مقاعد البرلمان بغرفتيه.

يخوض دوريا ميدينا وكيروغا رابع حملة رئاسية لهما.

فدوريا ميدينا، مليونير ووزير تخطيط سابق، جمع ثروته من خلال الاستثمار في قطاع الأسمنت.

ويُنظر إليه كمعتدل وقد تعهد بوقف التضخم وإعادة الوقود والدولارات خلال 100 يوم، من دون خفض برامج مكافحة الفقر.

أما كيروغا الصريح في خطاباته والذي تدرب كمهندس في الولايات المتحدة، فشغل منصب نائب الرئيس خلال فترة الرئيس هوغو بانزر بعد إصلاحاته، ثم شغل الرئاسة لفترة قصيرة عندما تنحى بانزر إثر إصابته بالسرطان في 2001.

وقال في اليوم الأخير لحملته في لاباز الأربعاء "سنغير كل شيء، كل شيء تماما بعد 20 سنة ضائعة".

- اصوات باطلة - شهدت بوليفيا أكثر من عقد من النمو القوي وتحسن وضع السكان الأصليين في عهد موراليس الذي أمّم قطاع الغاز واستخدم العائدات في برامج اجتماعية قلصت نسبة الفقر المدقع إلى النصف.

لكن الاستثمار المحدود في التنقيب أدى إلى تراجع عائدات الغاز التي بلغت ذروتها في 2013 مع 6,1 مليارات دولار أميركي إلى 1,6 مليار دولار العام الماضي.