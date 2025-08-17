حكومة إسبانيا تقترح وضع ميثاق وطني لحالة الطوارئ المناخية

اقترح رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز، وضع "ميثاق وطني لحالة الطوارئ المناخية" بعيدا من "الصراعات الحزبية والقضايا الأيديولوجية" وذلك خلال زيارة إلى أورينسي، المدينة الواقعة في شمال غرب البلاد ومن الأكثر تضررا من الحرائق.

وقال سانشيز "ستعمل الحكومة الإسبانية، منذ الآن، على إرساء أسس هذا الميثاق الوطني بحلول سبتمبر للتخفيف من آثار التغير المناخي والتكيف معها"، مؤكدا رغبته في "بذل كل ما في وسعنا وأكثر" لضمان عودة المتضررين من الحرائق إلى "حياة طبيعية".

ودعا رئيس الوزراء إلى "التركيز على الأدلة العلمية والتعامل مع مقتضياتها (...) في مواجهة الآثار المتفاقمة والمتسارعة للتغير المناخي في بلدنا".

وأوضح أن هذا الأمر يتعلق بـ "جميع الإدارات العامة، ويشمل أيضا الكتل البرلمانية والمجتمع المدني بأسره والعلماء والشركات والنقابات، أي البلد بأكمله".

وأكد أن "الاستجابة للحرائق التي تجتاح إسبانيا جاهزة"، مشيرا إلى أنه بحلول سبتمبر "ستُخمد الحرائق، وستبدأ إعادة إعمار جميع المناطق المتضررة، لكنني أعتقد أن الأمر يتطلب تفكيرا معمقا، ووضع خطة استباقية لاستجابة أفضل".

جاءت تصريحات سانشيز خلال مؤتمر صحافي أعقب زيارته لمركز تنسيق مكافحة الحرائق في أورينسي، واضطر لاختصاره بسبب شعور أحد الحاضرين بالإعياء الذي يُرجّح أنه ناجم عن "ضربة شمس"، بحسب رئيس الوزراء نفسه.

أتت الحرائق على أكثر من 70 ألف هكتار في إسبانيا خلال الأيام الأخيرة، وعلى أكثر من 157 ألف هكتار منذ بداية العام، بحسب النظام الأوروبي لمعلومات حرائق الغابات، وتزداد هذه المساحة بشكل مستمر.

ويحذر علماء من أن تغيّر المناخ، المدفوع بالنشاط البشري، يزيد من شدّة ظواهر الطقس الحادة ومدتها وتكرارها.