الأحد 17 أغسطس 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الأخبار العالمية

قتلى وجرحى إثر إطلاق نار في نيويورك

الشرطة الأميركية في مسرح إطلاق نار في نيويورك
17 أغسطس 2025 19:35

أعلنت الشرطة مقتل ثلاثة أشخاص وإصابة ثمانية آخرين بجروح جراء إطلاق نار في مطعم بمدينة نيويورك اليوم الأحد.
وقالت جيسيكا تيش مفوضة شرطة نيويورك، للصحفيين، إن المحققين يعتقدون أن مطلق النار أو مطلقي النار فتحوا النار من أسلحة متعددة  في حي "كراون هايتس" في منطقة بروكلين، إثر "خلاف"، ما أسفر عن مقتل ثلاثة رجال.
وأضافت تيش، في مؤتمر صحفي، إنه "إطلاق نار مروع وقع في مدينة نيويورك"، مؤكدة أن رجال الشرطة يحققون في 36 ظرفا فارغا على الأقل عثر عليها داخل المطعم، بالإضافة إلى سلاح ناري عثر عليه في شارع مجاور.
وأضافت مفوضة شرطة نيويورك أن المصابين في حادث إطلاق النار يتلقون العلاج في المستشفيات، مشيرة إلى أن إصاباتهم غير مهددة للحياة، وأن أعمار الضحايا تتراوح بين 27 و61 عاما.
ويأتي حادث إطلاق النار خلال عام شهدت فيه مدينة نيويورك تراجعا قياسيا في معدلات العنف المسلح.
وقالت تيش "لدينا أقل عدد من حوادث إطلاق النار وضحاياها خلال الأشهر السبعة الأولى من العام، مقارنة بأي فترة سابقة مسجلة في مدينة نيويورك".
وأضافت "حادث مثل هذا، ولله الحمد، يعد استثناء، وهو أمر مروع حدث هذا الصباح، لكننا سنحقق ونصل إلى حقيقة ما جرى".

أخبار ذات صلة
إطلاق نار قرب مسجد في السويد
قتلى في إطلاق نار بولاية تكساس الأميركية
المصدر: د ب أ
نيويورك
إطلاق نار
آخر الأخبار
شعار عملية الفارس الشهم 3
علوم الدار
الإمارات تنفذ الإنزال الجوي ال 73 للمساعدات في قطاع غزة
اليوم 19:40
ليل يتعادل مع بريست في «لقاء الستة»
الرياضة
ليل يتعادل مع بريست في «لقاء الستة»
اليوم 19:37
الشرطة الأميركية في مسرح إطلاق نار في نيويورك
الأخبار العالمية
قتلى وجرحى إثر إطلاق نار في نيويورك
اليوم 19:35
كريستال بالاس يُصيب تشيلسي بـ «نقطة»!
الرياضة
كريستال بالاس يُصيب تشيلسي بـ «نقطة»!
اليوم 19:33
سانشيز يزور مدينة متضررة من حرائق الغابات
الأخبار العالمية
حكومة إسبانيا تقترح وضع ميثاق وطني لحالة الطوارئ المناخية
اليوم 19:02
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©