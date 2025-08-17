الأحد 17 أغسطس 2025 أبوظبي الإمارات
الأخبار العالمية

بوتين يطلع بيلاروسيا وكازاخستان على نتائج قمته مع ترامب

بوتين وترامب في قمة ألاسكا
17 أغسطس 2025 20:48

أجرى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مباحثات مع رئيسي بيلاروسيا  وكازاخستان، اليوم الأحد، لإطلاعهما على نتائج القمة التي عقدها مع الرئيس الأميركي دونالد ترامب والتي اعتبرها الكرملين خطوة مهمة محتملة نحو السلام في أوكرانيا.
وأفاد المكتب الصحفي لرئيس بيلاروسيا ألكسندر لوكاشينكو بأن بوتين ناقش ما جرى في محادثات ألاسكا.
وأضاف المكتب الصحفي للوكاشينكو "أطلع بوتين نظيره رئيس بيلاروسيا بالتفصيل على نتائج القمة الروسية الأميركية الأخيرة".
من جانبه، قال المكتب الصحفي لرئيس كازاخستان قاسم جومارت توكاييف إن المحادثات الروسية الأميركية "ساعدت الجانب الأميركي على فهم الموقف الروسي تجاه أوكرانيا بشكل أفضل".
بعد لقائه مع ترامب في ألاسكا، وهي أول قمة أميركية روسية منذ أكثر من أربع سنوات، أطلع بوتين كبار المسؤولين في الكرملين أمس السبت على أحدث المستجدات.
أبلغ بوتين كبار المسؤولين الروس بأن الزيارة جاءت في الوقت المناسب وكانت "مفيدة للغاية"، مضيفا أنه وترامب تحدثا عن إمكانية إنهاء الأزمة في أوكرانيا "على أساس عادل". وأشار إلى ضرورة معالجة "الأسباب الجذرية" للأزمة.
وقال بوتين للمسؤولين الروس "لم نعقد مفاوضات مباشرة من هذا النوع على هذا المستوى منذ فترة طويلة. أكرر مرة أخرى: كانت هناك فرصة لتوضيح موقفنا بهدوء وبالتفصيل مرة أخرى".
وأضاف "نحن، بالطبع، نحترم موقف الإدارة الأميركية، التي ترى ضرورة إنهاء العمل العسكري بسرعة. حسنا، نحن أيضا نود ذلك ونرغب في الانتقال إلى حل جميع القضايا بالوسائل السلمية".

المصدر: وكالات
