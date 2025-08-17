الأحد 17 أغسطس 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الأخبار العالمية

روبيو: وقف إطلاق النار في أزمة أوكرانيا يبقى مطروحا

آثار قصف ومعارك في منطقة دونتسك
17 أغسطس 2025 21:21

قال وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو، اليوم الأحد، إن خيار وقف إطلاق النار في الأزمة الأوكرانية "ليس مستبعدا من طاولة المفاوضات".
وصرح روبيو بذلك خلال مقابلة مع شبكة "إن بي سي نيوز" التلفزيونية الأميركية، بعد مرور يومين على القمة التي جمعت الرئيس الأميركي دونالد ترامب ونظيره الروسي فلاديمير بوتين في ألاسكا.
وعقب القمة، تخلى ترامب عن دعوته السابقة إلى وقف فوري لإطلاق النار، ودعم بدلا من ذلك التفاوض من أجل التوصل لاتفاق سلام شامل ينهي الأزمة.
وردا على سؤال خلال المقابلة بشأن ما إذا كان خيار وقف إطلاق النار مستبعدا من طاولة المفاوضات، قال روبيو "لا، ليس مستبعدا" وواصل قائلا "اتفق الجميع على أن أفضل طريقة لإنهاء هذا الصراع هي عبر اتفاق سلام شامل. ولا شك في ذلك. أعني، من الذي يمكنه معارضة حقيقة أن نأتي إليكم غدا ونقول: لدينا اتفاق سلام شامل، وقد تم الأمر. أعتقد أن هذه هي أفضل طريقة لإنهاء الحرب".
وشكك روبيو بشأن مدى ضرورة وقف إطلاق النار خلال مسار التفاوض، مشيرا إلى أن الولايات المتحدة كانت قد دعت إليه، بينما لم توافق روسيا بعد. ومن المقرر أن يتوجه الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي إلى واشنطن، غدا الاثنين، برفقة مجموعة من القادة الأوروبيين، للقاء الرئيس ترامب في البيت الأبيض.

أخبار ذات صلة
زيلينسكي يعلّق على توفير ضمانات أمنية لأوكرانيا
ترامب يشيد بـ"التقدم الكبير في التعامل مع روسيا"
المصدر: وكالات
وقف إطلاق النار
الأزمة الأوكرانية
اتفاق سلام
ماركو روبيو
آخر الأخبار
مدينة حلب
الأخبار العالمية
انتحاري يفجر نفسه في مدينة حلب
اليوم 22:11
هاتشينسون: نوتنجهام «مكان مثالي» بالنسبة لي
الرياضة
هاتشينسون: نوتنجهام «مكان مثالي» بالنسبة لي
اليوم 22:05
النظام الجديد لـ «الزوجي المختلط» في «أميركا المفتوحة» يثير الجدل!
الرياضة
النظام الجديد لـ «الزوجي المختلط» في «أميركا المفتوحة» يثير الجدل!
اليوم 22:02
زيلينسكي يعلّق على توفير ضمانات أمنية لأوكرانيا
الأخبار العالمية
زيلينسكي يعلّق على توفير ضمانات أمنية لأوكرانيا
اليوم 21:55
«مدفعجية» أرسنال تقصف مانشستر يونايتد في معقله!
الرياضة
«مدفعجية» أرسنال تقصف مانشستر يونايتد في معقله!
اليوم 21:41
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©