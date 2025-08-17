الأحد 17 أغسطس 2025 أبوظبي الإمارات
زيلينسكي يعلّق على توفير ضمانات أمنية لأوكرانيا

أشاد الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، اليوم الأحد، بقرار الولايات المتحدة تقديم ضمانات أمنية لكييف مستلهمة من معاهدة حلف شمال الأطلسي (الناتو) في إطار أي اتفاق سلام محتمل مع روسيا، وذلك عشية لقاء مع الرئيس دونالد ترامب في البيت الأبيض بحضور قادة أوروبيين.
وقال زيلينسكي، على منصات التواصل الاجتماعي، إن "الضمانات الأمنية، نتيجة عملنا المشترك، يجب أن تكون عملية للغاية، وتوفر حماية في البر والجو والبحر، ويجب أن يتم إعدادها بمشاركة أوروبا"، وذلك عقب اجتماع عبر الفيديو لقادة "تحالف الراغبين" الذي يضم دولا حليفة لكييف.
كان ستيف ويتكوف المبعوث الأميركي الخاص قال، في وقت سابق اليوم الأحد، في مقابلة مع شبكة "سي إن إن" التلفزيونية الأميركية "تمكنا من انتزاع التنازل التالي: أن تتوفر إمكانية للولايات المتحدة لتقديم حماية شبيهة بالمادة 5 من معاهدة حلف شمال الأطلسي، التي تمثل أحد الأسباب الجوهرية التي تدفع أوكرانيا إلى الرغبة في الانضمام إلى حلف الناتو".
وأكد ويتكوف، الذي زار موسكو مرات والتقى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أن هذه هي المرة الأولى التي سمع فيها أن بوتين يوافق على ذلك. 

