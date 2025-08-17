الإثنين 18 أغسطس 2025 أبوظبي الإمارات
الأخبار العالمية

إسبانيا تتصدى لـ 20 حريق غابات هائلا

حريق غابات قرب قرية في إسبانيا
17 أغسطس 2025 22:38

أعاق ارتفاع درجات الحرارة، الجهود الرامية إلى احتواء 20 حريق غابات هائلا في أنحاء إسبانيا اليوم الأحد، مما دفع الحكومة إلى نشر 500 جندي إضافي من وحدة الطوارئ العسكرية لدعم عمليات مكافحة الحرائق.
ونشبت عدة حرائق مجتمعة في جاليسيا بشمال غرب إسبانيا لتشكل حريقا هائلا، مما دفع السلطات لإغلاق طرق سريعة ووقف خدمات السكك الحديدية المؤدية إلى المنطقة.
يشهد جنوب أوروبا واحدا من أسوأ مواسم حرائق الغابات منذ عقدين من الزمن فيما تُعد إسبانيا من بين أكثر البلدان تضررا.
وأودت الحرائق، في الأسبوع الماضي وحده، بحياة ثلاثة أشخاص وأحرقت أكثر من 115 ألف هكتار بينما تكافح البرتغال المجاورة أيضا حرائق واسعة النطاق.
وذكرت وكالة الأرصاد الجوية الإسبانية أن من المتوقع أن تصل درجات الحرارة إلى 45 درجة مئوية في بعض المناطق.
وقال رئيس الوزراء بيدرو سانشيز في مؤتمر صحفي في أورينسه، وهي واحدة من أكثر المناطق تضررا، "لا تزال هناك بعض الأيام الصعبة في المستقبل. وللأسف، الطقس ليس في صالحنا".
وأعلن سانشيز زيادة التعزيزات العسكرية ليصل إجمالي عدد القوات المنتشرة بأنحاء إسبانيا إلى 1900 جندي.
وقالت فرجينيا باركونيس المديرة العامة لخدمات الطوارئ للتلفزيون الإسباني إن من المتوقع أن تنخفض درجات الحرارة اعتبارا من يوم الثلاثاء.
تُظهر بيانات وزارة الداخلية أنه تم إلقاء القبض على 27 شخصا فيما خضع 92 آخرون للتحقيق للاشتباه في إضرام حرائق عمدا منذ شهر يونيو الماضي.

المصدر: رويترز
إسبانيا
حرائق غابات
درجات الحرارة
