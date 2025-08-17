3 ولايات أميركية ترسل قوات من الحرس الوطني لواشنطن

واشنطن (وكالات)



أعلن حكام ولايات ويست فرجينيا وساوث كارولينا وأوهايو الجمهوريون، أمس، اعتزامهم إرسال المئات من أفراد قوات الحرس الوطني إلى واشنطن، لدعم عملية النشر التي أمر بها الرئيس الأميركي دونالد ترامب. وتعتزم ولاية ويست فرجينيا إرسال ما يتراوح بين 300 و400 جندي من قوات الحرس الوطني إلى العاصمة، بناء على طلب الحكومة، بحسب ما أعلنه حاكم الولاية باتريك موريسي. فيما قال هنري ماكماستر، حاكم ولاية ساوث كارولينا، على منصة «إكس» إنه وافق على نشر 200 من أفراد الحرس الوطني لدعم الرئيس ترامب في مهمته لاستعادة القانون والنظام بالعاصمة. ومن جانبه، صرح حاكم ولاية أوهايو، مايك ديواين، بأنه سمح بإرسال 150 من أفراد الحرس الوطني في أوهايو للقيام بدوريات أمنية ولتوفير أمن إضافي، بحسب ما ورد في تقارير إعلامية أميركية.