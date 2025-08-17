18 قتيلاً بنيران الجيش الإسرائيلي في غزة

غزة (وكالات)



قتل 18 فلسطينياً على الأقل وأصيب عشرات آخرون، أمس، بنيران الجيش الإسرائيلي وفي غارات شنها الطيران الحربي على قطاع غزة، وفق الدفاع المدني في القطاع.

وأشار الناطق باسم الدفاع المدني محمود بصل إلى سقوط أعداد كبيرة من الشهداء والجرحى، معظمهم من الأطفال والنساء، نتيجة القصف، لافتاً إلى أن طواقم الدفاع المدني تواجه صعوبات هائلة في الوصول إلى العالقين تحت الركام بسبب القصف المكثف ونقص المعدات. ووفق شهود، شنّ الطيران الحربي الإسرائيلي عشرات الغارات الجوية ليلاً وصباح أمس في مناطق مختلفة في قطاع غزة.