الأخبار العالمية

العراق: مهمة بعثة التحالف الدولي تنتهي في سبتمبر

الجيش العراقي خلال عملية أمنية (أرشيفية)
18 أغسطس 2025 01:20

هدى جاسم (بغداد)

أعلن العراق، أمس، أن مهمة بعثة التحالف الدولي لمكافحة تنظيم «داعش»، في بغداد وقاعدة عين الأسد ستنتهي في شهر سبتمبر المقبل، وذلك تنفيذاً لاتفاق سابق جرى مع الولايات المتحدة في 2024. جاء ذلك وفق ما نقلته وكالة الأنباء العراقية «واع» عن مستشار رئيس الوزراء، حسين علاوي.
وقال علاوي، إن «الحكومة العراقية ملتزمة بالمنهاج الحكومي عبر بناء القوات المسلحة وإنهاء مهام التحالف الدولي»، مضيفاً: «كما تلتزم الحكومة بنقل العلاقات الأمنية مع دول التحالف الدولي إلى علاقات دفاعية ثنائية مستقرة، وتنفيذ الاتفاق بين العراق ودول التحالف الدولي ماضٍ نحو الأمام».
وتابع، «هذا المشهد يتجلى بعد توصل العراق إلى اتفاق مع دول التحالف الدولي، على إنهاء مهمة التحالف وفق سقف زمني معلن في 2025 و2026».
واستدرك: «هذا الاتفاق الذي حصل بين العراق ودول التحالف الدولي حول إنهاء مهامه سينهي مهام تواجد بعثة التحالف الدولي في مقر البعثة بالعاصمة بغداد وقاعدة عين الأسد (في ناحية البغدادي، بمحافظة الأنبار) في أيلول 2025.
ويأتي ذلك لتعزيز المرحلة الجديدة من التعاون الأمني في مجال المشورة وبناء القدرات للقوات الأمنية العراقية، وفق مستشار رئيس الوزراء.
ولفت إلى أن مرحلة إنهاء المهام للتحالف الدولي في العراق ستستكمل بمرحلتها الثانية في سبتمبر 2026.
وفي 27 سبتمبر 2024 اتفقت واشنطن وبغداد على تحديد جدول زمني لإنهاء مهمة التحالف الدولي في العراق، ليكون خلال 12 شهراً اعتباراً من تاريخ الاتفاق، وفي موعد أقصاه نهاية سبتمبر 2025. وأعلن البلدان حينها الانتقال إلى علاقات أمنية ثنائية بطريقة تدعم القوات العراقية وإدامة الضغط على داعش.

