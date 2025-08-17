الإثنين 18 أغسطس 2025 أبوظبي الإمارات
الأخبار العالمية

ليبيا.. الأمم المتحدة تكشف عن خارطة طريق لحل الأزمة السياسية الخميس المقبل

ليبيا.. الأمم المتحدة تكشف عن خارطة طريق لحل الأزمة السياسية الخميس المقبل
18 أغسطس 2025 01:20

حسن الورفلي (بنغازي)

تكشف المبعوثة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة لدى ليبيا هانا تيتيه، الخميس المقبل، عن خارطة طريق جديدة لحل الأزمة الليبية بعد التشاور مع الأطراف الرئيسية والدول المعنية بالشأن الليبي، وذلك في إطار محاولات البعثة الأممية لإيجاد مخرج للأزمة السياسية، بحسب ما أكده مصدر أممي.
وأوضح المصدر أن المبعوثة الخاصة لدى ليبيا أطلعت المكونات الرئيسية ذات الصلة من كيانات سياسية واجتماعية على الخطوط الرئيسية لخطة البعثة، مشيراً إلى أن الأمم المتحدة تتطلع لدعم خطتها في جلسة مجلس الأمن الدولي نهاية الأسبوع الجاري، وذلك للشروع في تفعيلها بشكل كامل خلال الفترة المقبلة.
ولفت المصدر إلى أن البعثة تركز في خطتها على معالجة الانقسام السياسي بطرح خطط تدفع نحو تحقيق توافق بين الليبيين، والدفع نحو تغيير بعض الكتل السياسية في البلاد، بالإضافة إلى العمل على تفعيل المسار العسكري بتوحيد المؤسستين الأمنية والعسكرية وإرساء دورهما في تأمين البلاد، وكذلك الانتخابات الرئاسية والتشريعية.
وتترقب الأوساط السياسية والاجتماعية في ليبيا الكشف عن خارطة الطريق بواسطة البعثة الأممية خلال الأيام المقبلة، وذلك لإعلان موقفها بشكل رسمي ومدى قبولها في خارطة الطريق التي تتطلع الأمم المتحدة تفعيلها في البلاد، للدفع نحو إجراء الانتخابات الرئاسية والتشريعية في البلاد بأقرب وقت ممكن.
في غضون ذلك، هنأت البعثة الأممية مواطني 26 بلدية على نجاح انتخابات المجالس البلدية التي جرت السبت الماضي، مشيرة إلى أن نسبة المشاركة الأولية بلغت 71 %، وجرت بطريقة منظمة وسلمية.
وأشادت البعثة الأممية في بيان لها، بالمفوضية الوطنية العليا للانتخابات وطاقمها على مهنيتهم وأدائهم الاحترافي، وبالجهات الأمنية على تفانيها في أمين العملية الانتخابية وتمكين المواطنين من ممارسة حقهم في التصويت، داعية جميع الأطراف إلى الحفاظ على الهدوء أثناء فرز الأصوات، والتعامل مع أي تظلمات محتملة عبر القنوات القانونية المتاحة. 

