قتلى بهجوم نفذه مسلحون في الكونغو الديمقراطية

قُتل تسعة أشخاص، على الأقل، بهجوم شنه مسلحون في شرق جمهورية الكونغو الديمقراطية، بحسب ما أفادت مصادر محلية اليوم الأحد.

هاجم المسلحون، ليل السبت الأحد، مدنيين في أويشا ونهبوا متاجر وأحرقوا منازل، بحسب روايات جمعتها وكالة فرانس برس في المكان.

وقال إسحاق كافالامي، رئيس المجتمع المدني المحلي الذي يضم نقابات وجمعيات "خلال هذا التوغل، قتلت القوات الديموقراطية المتحالفة ثمانية مدنيين وشرطيا".

وشاهد مراسل صحافي في مشرحة مستشفى أويشا العام، تسع جثث اليوم الأحد. وظهرت على بعضها علامات طعن.

واتهم مارك إيلونغو المتحدث باسم الجيش الكونغولي في المنطقة "إرهابيي القوات الديمقراطية المتحالفة" بتنفيذ الهجوم.

وقال، في بيان، إن هذه القوات "قررت الانتقام من السكان المدنيين" ردا على العمليات العسكرية في المنطقة.

وتقع أويشا على بُعد 30 كيلومترا شمال "بيني"، مركز القيادة العسكرية للجيش الكونغولي في مقاطعة شمال كيفو.