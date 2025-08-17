الإثنين 18 أغسطس 2025 أبوظبي الإمارات
الأخبار العالمية

قصف إسرائيلي لمنشأة طاقة حوثية في صنعاء

تصاعد أعمدة الدخان من موقع ضربات في صنعاء (أرشيفية)
18 أغسطس 2025 01:21

القدس (وكالات) 

أكد الجيش الإسرائيلي، أمس، قصفه منشأة للطاقة يستخدمها الحوثيون في اليمن، وذلك بعد أيام من اعتراض صاروخ أطلق من اليمن. 
وقال الجيش الإسرائيلي في بيان، إنّه «هاجم أهدافاً في عمق اليمن، مستهدفاً بنى تحتية للطاقة» تابعة للحوثيين في منطقة العاصمة صنعاء التي يسيطرون عليها، من دون تحديد الموقع بدقة.
وأضاف أنّ «هذه الغارات جاءت رداً على الهجمات المتكرّرة» التي ينفذها الحوثيون «ضد إسرائيل، بما في ذلك إطلاق صواريخ أرض-أرض وطائرات مسيّرة». من جهته، أكد الدفاع المدني اليمني بأن عدواناً استهدف محطة حزيز لتوليد الكهرباء في مديرية سنحان جنوب العاصمة صنعاء.
في غضون ذلك، أفادت مصادر محلية بأن ميليشيا الحوثي نقلت أسلحة وصواريخ حربية متطورة إلى مناطق سيطرتها في محافظة الحديدة المطلة على البحر الأحمر، غربي اليمن.
وقالت المصادر، وفقاً لموقع ديفانس لاين، إن الميليشيا أعادت نشر عتادها العسكري البحري والدفاعي في قمم وسلاسل المرتفعات الجبلية في مناطق سيطرتها، والتي تطل على الشريط الساحلي وممر الملاحة الدولي.   

