الإثنين 18 أغسطس 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الأخبار العالمية

"إيرين" يشتد ليصبح إعصاراً وتحذيرات من أمواج خطيرة

"إيرين" يشتد ليصبح إعصاراً وتحذيرات من أمواج خطيرة
18 أغسطس 2025 09:13

 ضرب إعصار إيرين بعد أن اشتدت قوته وزاد حجمه أجزاء من منطقة الكاريبي، ومن المتوقع أن يحدث أمواجاً وتيارات خطيرة على طول الساحل الشرقي للولايات المتحدة هذا الأسبوع.

واشتدت العاصفة بعد أن تحولت إلى إعصار من الفئة 4 مع سرعة رياح مستمرة تصل إلى 130 ميلاً في الساعة (215 كيلو متراً في الساعة) في وقت متأخر أمس الأحد، وفقاً لمركز الأعاصير الوطني الأميركي في ميامي.

ومن المتوقع أن يجلب إعصار إيرين عواصف استوائية إلى جزر توركس وكايكوس وسواحل جنوب شرق جزر الباهاما خلال الليل وحتى اليوم الاثنين. ومن المتوقع أن يزداد الإعصار قوة اليوم الاثنين قبل أن يضعف تدريجياً، لكن من المتوقع أن يظل إيرين إعصاراً كبيراً وقوياً حتى منتصف الأسبوع.

أخبار ذات صلة
150 مفقوداً جراء الفيضانات في باكستان
الإعصار إيرين يمر بشمال الكاريبي مصحوباً برياح قوية
المصدر: وكالات
إعصار
فيضانات
الولايات المتحدة الأميركية
آخر الأخبار
"محكمة أم القيوين" تطلق مبادرة العودة إلى المدارس
علوم الدار
"محكمة أم القيوين" تطلق مبادرة العودة إلى المدارس
اليوم 10:24
جولة إعادة في انتخابات بوليفيا الرئاسية
الأخبار العالمية
جولة إعادة في انتخابات بوليفيا الرئاسية
اليوم 09:48
مع انطلاقة السوبر السعودي.. القادسية يراهن على الصفقات القوية
الرياضة
مع انطلاقة السوبر السعودي.. القادسية يراهن على الصفقات القوية
اليوم 09:47
"المصرف المركزي" يوقف رخصة شركة "ياس تكافل"
"المصرف المركزي" يوقف رخصة شركة "ياس تكافل"
اليوم 09:23
فاسكو دا جاما يضرب سانتوس بسداسية.. حضور نيمار لم يمنع الانهيار!
الرياضة
فاسكو دا جاما يضرب سانتوس بسداسية.. حضور نيمار لم يمنع الانهيار!
اليوم 09:22
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©