"إيرين" يشتد ليصبح إعصاراً وتحذيرات من أمواج خطيرة

ضرب إعصار إيرين بعد أن اشتدت قوته وزاد حجمه أجزاء من منطقة الكاريبي، ومن المتوقع أن يحدث أمواجاً وتيارات خطيرة على طول الساحل الشرقي للولايات المتحدة هذا الأسبوع.



واشتدت العاصفة بعد أن تحولت إلى إعصار من الفئة 4 مع سرعة رياح مستمرة تصل إلى 130 ميلاً في الساعة (215 كيلو متراً في الساعة) في وقت متأخر أمس الأحد، وفقاً لمركز الأعاصير الوطني الأميركي في ميامي.



ومن المتوقع أن يجلب إعصار إيرين عواصف استوائية إلى جزر توركس وكايكوس وسواحل جنوب شرق جزر الباهاما خلال الليل وحتى اليوم الاثنين. ومن المتوقع أن يزداد الإعصار قوة اليوم الاثنين قبل أن يضعف تدريجياً، لكن من المتوقع أن يظل إيرين إعصاراً كبيراً وقوياً حتى منتصف الأسبوع.