الإثنين 18 أغسطس 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الأخبار العالمية

جولة إعادة في انتخابات بوليفيا الرئاسية

جولة إعادة في انتخابات بوليفيا الرئاسية
18 أغسطس 2025 09:48

يتجه الناخبون في بوليفيا نحو جولة إعادة في الانتخابات الرئاسية، بعد أن أظهرت نتائج التصويت الذي جرى أمس "الأحد"، تقدّم المرشح من تيار الوسط ، رودريغو باز، على المرشحين اليمينيين المتصدرين، دون أن يتمكّن من حسم النتيجة بشكل مباشر، وفقًا للنتائج الأولية.

وسينافس باز في الجولة الثانية، المقررة في 19 أكتوبر المقبل، الرئيس اليميني الأسبق خورخي توتو كويروجا الذي حلّ ثانيًا.
ومع فرز أكثر من 91 % من الأصوات، حصد باز 32.8 %، مقابل 26.4% لكويروجا.

أخبار ذات صلة
بوليفيا تنتخب رئيسا وبرلمانا.. وترقب بعودة اليمين إلى السلطة
ترامب: جاي دي فانس مرشح محتمل للانتخابات الرئاسية المقبلة

وكان يتوجب على أحد المرشحين نيل أكثر من 50 % من الأصوات، أو على الأقل 40% مع فارق عشر نقاط عن أقرب منافسيه لتجنّب جولة الإعادة.

المصدر: وكالات
بوليفيا
الانتخابات
الانتخابات الرئاسية
آخر الأخبار
"محكمة أم القيوين" تطلق مبادرة العودة إلى المدارس
علوم الدار
"محكمة أم القيوين" تطلق مبادرة العودة إلى المدارس
اليوم 10:24
جولة إعادة في انتخابات بوليفيا الرئاسية
الأخبار العالمية
جولة إعادة في انتخابات بوليفيا الرئاسية
اليوم 09:48
مع انطلاقة السوبر السعودي.. القادسية يراهن على الصفقات القوية
الرياضة
مع انطلاقة السوبر السعودي.. القادسية يراهن على الصفقات القوية
اليوم 09:47
"المصرف المركزي" يوقف رخصة شركة "ياس تكافل"
"المصرف المركزي" يوقف رخصة شركة "ياس تكافل"
اليوم 09:23
فاسكو دا جاما يضرب سانتوس بسداسية.. حضور نيمار لم يمنع الانهيار!
الرياضة
فاسكو دا جاما يضرب سانتوس بسداسية.. حضور نيمار لم يمنع الانهيار!
اليوم 09:22
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©