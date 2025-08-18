الإثنين 18 أغسطس 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الأخبار العالمية

تجدد الأمطار في باكستان يعرقل انتشال جثث ضحايا الفيضانات

تجدد الأمطار في باكستان يعرقل انتشال جثث ضحايا الفيضانات
18 أغسطس 2025 14:23

حالت أمطار غزيرة جديدة الاثنين دون تمكن فرق الانقاذ من مواصلة العمل على انتشال عشرات الجثث التي لا تزال مدفونة تحت الطين والأنقاض بعد أمطار موسمية حادة أودت بحياة ما يقرب من 350 شخصاً في شمال باكستان.

وتؤكد السلطات أن ما يناهز 200 شخص من سكان العشرات من القرى المتضررة، ما زالوا في عداد المفقودين. 

لكن مهمة فرق الانقاذ ما انفكت تتعقد منذ بدء أعمال الاغاثة. وأدى سوء الأحوال الجوية الجمعة إلى تحطم مروحية تابعة لسلطات خيبر بختونخوا، الإقليم الأكثر تضرراً حيث تجاوز عدد القتلى 320 شخصاً بالإضافة إلى عشرات الجرحى وأضرار يرجح أن تحرم مئات العائلات المنازل والمدارس والخدمات العامة لأشهر عدة.

أخبار ذات صلة
الصحة العالمية: اليمن تُسجّل ثاني أعلى تفشي للكوليرا عالمياً
150 مفقوداً جراء الفيضانات في باكستان
المصدر: وكالات
الأمطار
باكستان
الفيضانات
آخر الأخبار
فيليكس: جوتا يبقى جزءاً من تاريخ الكرة إلى الأبد
الرياضة
فيليكس: جوتا يبقى جزءاً من تاريخ الكرة إلى الأبد
اليوم 15:09
منتخب الكاراتيه يغادر إلى الأردن للمشاركة في البطولة العربية وغرب آسيا
الرياضة
منتخب الكاراتيه يغادر إلى الأردن للمشاركة في البطولة العربية وغرب آسيا
اليوم 14:56
«القوس والسهم» يشارك في «مونديال الشباب» بكندا
الرياضة
«القوس والسهم» يشارك في «مونديال الشباب» بكندا
اليوم 14:36
تقديم موعد «عربية السلة» في دبي إلى 25 سبتمبر
الرياضة
تقديم موعد «عربية السلة» في دبي إلى 25 سبتمبر
اليوم 14:33
بالعربي يكرر «بصمة البداية» مع الفجيرة وعجمان والشارقة
الرياضة
بالعربي يكرر «بصمة البداية» مع الفجيرة وعجمان والشارقة
اليوم 14:32
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©