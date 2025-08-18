تجدد الأمطار في باكستان يعرقل انتشال جثث ضحايا الفيضانات

حالت أمطار غزيرة جديدة الاثنين دون تمكن فرق الانقاذ من مواصلة العمل على انتشال عشرات الجثث التي لا تزال مدفونة تحت الطين والأنقاض بعد أمطار موسمية حادة أودت بحياة ما يقرب من 350 شخصاً في شمال باكستان.



وتؤكد السلطات أن ما يناهز 200 شخص من سكان العشرات من القرى المتضررة، ما زالوا في عداد المفقودين.



لكن مهمة فرق الانقاذ ما انفكت تتعقد منذ بدء أعمال الاغاثة. وأدى سوء الأحوال الجوية الجمعة إلى تحطم مروحية تابعة لسلطات خيبر بختونخوا، الإقليم الأكثر تضرراً حيث تجاوز عدد القتلى 320 شخصاً بالإضافة إلى عشرات الجرحى وأضرار يرجح أن تحرم مئات العائلات المنازل والمدارس والخدمات العامة لأشهر عدة.



