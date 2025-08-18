الإثنين 18 أغسطس 2025 أبوظبي الإمارات
أبرز الأخبار
الأخبار العالمية

بوتين يطلع مودي على نتائج قمة ألاسكا مع ترامب

بوتين يلتقي رئيس الوزراء الهندي مودي (أرشيفية)
18 أغسطس 2025 17:03

أطلع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الاثنين، رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي على نتائج اجتماعه مع الرئيس الأميركي دونالد ترامب في ولاية ألاسكا الأميركية الجمعة الماضي.
وقال مودي إنه أجرى مكالمة هاتفية مع بوتين وعبر عن تطلعه إلى استمرار الحوار والتواصل بينهما في الأيام المقبلة.
وكتب مودي على منصة "إكس" للتواصل الاجتماعي "أشكر صديقي، الرئيس بوتين، على مكالمته الهاتفية وعلى مشاركته لنا رؤاه حول اجتماعه في الآونة الأخيرة مع الرئيس (دونالد) ترامب في ألاسكا". 
وقال مودي إن الهند دعت باستمرار إلى حل سلمي للأزمة في أوكرانيا وإنها تدعم كل الجهود في هذا الصدد.

المصدر: وكالات
فلاديمير بوتين
ناريندرا مودي
قمة ألاسكا
