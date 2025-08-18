الإثنين 18 أغسطس 2025 أبوظبي الإمارات
الأخبار العالمية

مقتل شرطيين وإصابة ثالث في إطلاق نار بولاية يوتا الأميركية

أرشيفية
18 أغسطس 2025 17:08

أعلنت السلطات الأميركية، الاثنين، مقتل شرطيين بالرصاص في مدينة تريمونتون شمال ولاية يوتا، أثناء استجابتهما لبلاغ عن مشاجرة منزلية مساء الأحد.
وأوضحت الشرطة أن نائبًا من مكتب قائد الشرطة وكلبًا بوليسيًا أصيبا أيضًا خلال الحادث، وقد نُقلا إلى المستشفى وحالتهما مستقرة.
وتمكن عدد من المارة من إقناع المشتبه به بإلقاء سلاحه بعد إطلاق النار، قبل أن تتدخل وحدات التدخل السريع لتفتيش المنزل والتأكد من عدم وجود تهديدات أخرى.
وأكدت الشرطة أنه تم القبض على الرجل بتهمة القتل المشدد، دون الكشف عن هويته حتى الآن.

