الإثنين 18 أغسطس 2025 أبوظبي الإمارات
الأخبار العالمية

قتلى في هجمات على مدن أوكرانية

قتلى في هجمات على مدن أوكرانية
18 أغسطس 2025 17:53

لقي ما لا يقل عن عشرة أشخاص حتفهم وأصيب آخرون، اليوم الاثنين، في هجمات على مدن أوكرانية عدة، قبل ساعات من اجتماع في واشنطن بين الرئيس الأميركي دونالد ترامب ونظيره الأوكراني فولوديمير زيلينسكي بحضور قادة أوروبيين.
وذكرت السلطات أن سبعة أشخاص قتلوا وأصيب 23 آخرون في غارة جوية شنتها طائرات مسيرة خلال الليل في شمال شرق خاركيف.
وقال إيفان فيدوروف حاكم منطقة زابوريجيا الأوكرانية، إن ثلاثة قتلوا في هجوم بصواريخ على المدينة الواقعة جنوب شرق البلاد، مضيفاً أن 23 آخرين أصيبوا.
ويستعد زيلينسكي لإجراء محادثات مع الرئيس الأميركي دونالد ترامب لإطلاعه على نتائج قمة ألاسكا مع الرئيس الروسي فولاديمير بوتين.
وحث ترامب، كييف على إبرام صفقة مع موسكو، قائلاً «روسيا قوة عظمى، وهم ليسوا كذلك».
وتطالب أوكرانيا بضمانات أمنية من الولايات المتحدة والدول الأوروبية.

