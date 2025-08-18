الإثنين 18 أغسطس 2025 أبوظبي الإمارات
أبرز الأخبار
الأخبار العالمية

بوركينا فاسو: منسقة الأمم المتحدة "شخص غير مرغوب به"

كارول فلور-سميرجنياك، منسقة الأمم المتحدة المقيمة في بوركينا فاسو
18 أغسطس 2025 18:36

اعتبرت الحكومة في بوركينا فاسو، اليوم الاثنين، منسقة الأمم المتحدة المقيمة "شخصا غير مرغوب به" جراء "مسؤوليتها" في تقرير أممي حول الأطفال والنزاع المسلح في البلاد التي تواجه أعمال عنف إرهابية.
وقالت الحكومة إن كارول فلور-سميرجنياك "تعتبر +شخصا غير مرغوب به+ على أراضي بوركينا فاسو بسبب مشاركتها في الإشراف على صياغة تقرير يجمع معطيات من دون مصادر موضوعية ومن دون أدلة تروج لمعلومات خطرة وكاذبة".
وأضافت السلطات "بأسلوب قصصي يستشهد من دون تمييز بالإرهابيين ومؤسسات الدفاع والأمن في بوركينا فاسو، لا يتضمن التقرير الذي هو أشبه بجمع لمعلومات لا أساس لها وأكاذيب، في المرفق أي نسخ لتقارير تحقيقات أو لأحكام قضائية دعما للحالات المفترضة لانتهاكات بحق أطفال نسبت إلى مقاتلي بوركينا فاسو البواسل".
وعينت المنسقة، وهي من جزر موريشيوس، في منصبها في يوليو 2024.

المصدر: آ ف ب
بوركينا فاسو
الأمم المتحدة
