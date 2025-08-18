الإثنين 18 أغسطس 2025 أبوظبي الإمارات
الأخبار العالمية

السويد: اعتقال مشتبه به بعد إطلاق نار بالقرب من مسجد

رجال الشرطة يجمعون الأدلة خارج المسجد في أوريبرو بعد إطلاق نار (وكالات)
18 أغسطس 2025 19:40

اعتقلت الشرطة السويدية، الاثنين، مشتبها به بعد حادث إطلاق نار قرب مسجد في مدينة أوريبرو، أسفر عن مقتل رجل وإصابة آخر تتراوح أعمارهما بين 20 و30 عاما بعد صلاة الجمعة الماضية حسبما ذكرت قناة «اس في تي» التلفزيونية الحكومية.
وتم العثور عليهما بالقرب من موقف السيارات التابع للمسجد ونقلا إلى المستشفى، حيث توفي أحدهم متأثرا بجروحه. 
وتفترض الشرطة أن إطلاق النار مرتبط بالجريمة المنظمة، حيث تكافح السويد لاحتواء العنف الدموي من العصابات منذ سنوات، والذي يتصاعد في جرائم إطلاق النار. 
وذكرت قناة «اس في تي» نقلا عن ممثلي الادعاء العام أن المشتبه به، الذي تم اعتقاله خلال الليل، متهم بالمشاركة في القتل. 
وجاء نبأ الاعتقال في الوقت الذي استؤنفت فيه الدراسة في مدرسة ريسبرجسكا في مدينة أوريبرو لأول مرة منذ إطلاق نار دموي داخل المدرسة في فبراير الماضي، والذي أودى بحياة 11 شخصا، من بينهم مطلق النار. وتفترض الشرطة أن منفذ إطلاق النار، الذي وقع في المدينة السويدية التي تبعد 200 كيلومتر غرب ستوكهولم، تصرف بمفرده.

المصدر: وكالات
السويد
حادث إطلاق نار
ستوكهولم
الجريمة المنظمة
إطلاق نار
