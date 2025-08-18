الإثنين 18 أغسطس 2025 أبوظبي الإمارات
الأخبار العالمية

شرطة نيويورك: تجنب ساحة "تايمز سكوير" بسبب تحقيقات

شرطة والدفاع المدني والإسعاف في ساحة "تايمز سكوير" في نيويورك
18 أغسطس 2025 20:07

شرطة نيويورك: تجنب ساحة "تايمز سكوير" بسبب تحقيقات
نصحت إدارة شرطة مدينة نيويورك، اليوم الاثنين، الناس بتجنب ساحة "تايمز سكوير" الشهيرة في وسط حي مانهاتن "نظرًا للتحقيقات الجارية".
وقالت الإدارة، في منشور على منصة "إكس": "تجنبوا منطقة شارع 43 الغربي والجادة السابعة في مانهاتن... توقعوا وصول سيارات الطوارئ وتأخيرات في المنطقة المحيطة".
تُظهر صورة جوية، نُشرت على الإنترنت، جزءًا من شارع 42 و44 من الجادة السابعة مغلقًا أمام حركة المرور. عادةً ما تكون هذه المنطقة، التي تُعد من أكثر مناطق وسط مانهاتن ازدحامًا، مكتظة بالمركبات وحركة المشاة صباح أيام الأسبوع.
وُجّهت تعليمات لموظفي المكاتب في مبنى يقع في وسط الجزء المغلق من الجادة بالابتعاد عن النوافذ. وتجمع العديد منهم في ردهة المبنى رقم 3 في "تايمز سكوير"، عند زاوية شارع 43.
ولم يتسنَّ الوصول إلى إدارة الشرطة للتعليق على الفور.

