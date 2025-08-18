الإثنين 18 أغسطس 2025 أبوظبي الإمارات
الأخبار العالمية

زيلينسكي: هدفنا الرئيسي هو السلام

الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي
18 أغسطس 2025 20:55

قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، اليوم الاثنين، إن كييف تسعى إلى "سلام دائم يمكن الوثوق به" في أزمتها الحالية، وإنها مستعدة لإنشاء "إطار أمني جديد".
وكتب، على موقع "إكس" قبل لقائه نظيره الأميركي دونالد ترامب في العاصمة واشنطن "هدفنا الرئيسي هو سلام دائم يمكن التعويل عليه لأوكرانيا ولأوروبا بأسرها. ومن المهم أن تفضي القوة الدافعة لجميع اجتماعاتنا إلى هذه النتيجة تحديدا".
وأضاف "أوكرانيا مستعدة لهدنة حقيقية ولإنشاء إطار أمني جديد. نحن بحاجة إلى السلام". 
وأوضح "يجب أن نوقف القتل، وأشكر الشركاء الذين يعملون على ذلك وعلى تحقيق سلام دائم ومشرف في نهاية المطاف". 

المصدر: وكالات
فولوديمير زيلينسكي
الأزمة الأوكرانية
السلام
