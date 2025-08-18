الإثنين 18 أغسطس 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الأخبار العالمية

ترامب: أعتقد أننا نحرز تقدما في إنهاء أزمة أوكرانيا

ترامب: أعتقد أننا نحرز تقدما في إنهاء أزمة أوكرانيا
18 أغسطس 2025 21:33

قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب، اليوم الاثنين، إنه يعتقد بأن هناك تقدما يحرز فيما يتعلق بإنهاء الأزمة في أوكرانيا، وإن من الممكن أن يفضي اجتماعه الذي عقده مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين إلى نتائج إيجابية.
وأضاف في المكتب البيضاوي، إلى جانب الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي «سنعقد اجتماعا. أعتقد أنه في حال سار كل شيء على ما يرام، سنعقد قمة ثلاثية. وأعتقد أنه عند حصول ذلك، ستتوفر فرصة معقولة لإنهاء الحرب».
يأتي اللقاء عقب قمة ألاسكا بين ترامب وبوتين، الجمعة الماضي بشأن محاولة إنهاء الأزمة الأوكرانية.
بدوره، دعا زيلينسكي إلى إنهاء الأزمة، مؤكدا ضرورة وقف الصراع، ومعربا عن استعداده للدخول في حوار ثلاثي.

أخبار ذات صلة
سينر وألكاراز وشفيونتيك يخوضون «الزوجي المختلط» في «فلاشينج ميدوز»
زيلينسكي: هدفنا الرئيسي هو السلام
المصدر: وكالات
البيت الأبيض
الولايات المتحدة
أميركا
أوكرانيا
دونالد ترامب
الرئيس الأميركي
الأزمة الأوكرانية
روسيا
فلاديمير بوتين
آخر الأخبار
أحمد بن محمد: محمد بن راشد رائد المبادرات الإنسانية العالمية التي تحفظ كرامة الإنسان وتحقّق الأثر المستدام
علوم الدار
أحمد بن محمد: محمد بن راشد رائد المبادرات الإنسانية العالمية التي تحفظ كرامة الإنسان وتحقّق الأثر المستدام
اليوم 18:15
نادي أجاكسيو يشهر إفلاسه
الرياضة
نادي أجاكسيو يشهر إفلاسه
اليوم 22:53
«الإمارات للمساعدات الدولية»: الدولة تثمن شجاعة وتفاني وصمود المتطوعين والعاملين في المجال الإنساني
علوم الدار
«الإمارات للمساعدات الدولية»: الدولة تثمن شجاعة وتفاني وصمود المتطوعين والعاملين في المجال الإنساني
اليوم 22:28
ملك الأردن يستقبل وفدا من الكونغرس الأميركي
الأخبار العالمية
ملك الأردن يرفض التصريحات الإسرائيلية بشأن "إسرائيل الكبرى"
اليوم 22:26
ميسي يقود «المواهب الواعدة» في الأرجنتين!
الرياضة
ميسي يقود «المواهب الواعدة» في الأرجنتين!
اليوم 22:19
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©