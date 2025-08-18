ترامب: أعتقد أننا نحرز تقدما في إنهاء أزمة أوكرانيا

قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب، اليوم الاثنين، إنه يعتقد بأن هناك تقدما يحرز فيما يتعلق بإنهاء الأزمة في أوكرانيا، وإن من الممكن أن يفضي اجتماعه الذي عقده مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين إلى نتائج إيجابية.

وأضاف في المكتب البيضاوي، إلى جانب الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي «سنعقد اجتماعا. أعتقد أنه في حال سار كل شيء على ما يرام، سنعقد قمة ثلاثية. وأعتقد أنه عند حصول ذلك، ستتوفر فرصة معقولة لإنهاء الحرب».

يأتي اللقاء عقب قمة ألاسكا بين ترامب وبوتين، الجمعة الماضي بشأن محاولة إنهاء الأزمة الأوكرانية.

بدوره، دعا زيلينسكي إلى إنهاء الأزمة، مؤكدا ضرورة وقف الصراع، ومعربا عن استعداده للدخول في حوار ثلاثي.