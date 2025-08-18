الإثنين 18 أغسطس 2025 أبوظبي الإمارات
الأخبار العالمية

ملك الأردن يرفض التصريحات الإسرائيلية بشأن "إسرائيل الكبرى"

أكد ملك الأردن عبدالله الثاني رفض بلاده القاطع للتصريحات الإسرائيلية حول رؤية "إسرائيل الكبرى"، وللإجراءات أحادية الجانب في الضفة الغربية، والتي تشكل خرقا للقانون الدولي واعتداء على حق الشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة.
وشدد الملك عبدالله الثاني، خلال لقائه اليوم في العاصمة عمان وفدا من الكونغرس الأميركي، على ضرورة التوصل إلى وقف فوري لإطلاق النار في قطاع غزة، وضمان تدفق المساعدات الإغاثية بكل الطرق الممكنة، مؤكدا رفض الأردن للخطة الإسرائيلية الرامية إلى ترسيخ احتلال غزة وتوسيع السيطرة العسكرية عليها.
وذكرت وكالة الأنباء الأردنية الرسمية (بترا) أن اللقاء تناول أبرز التطورات في المنطقة، ودور الولايات المتحدة في تحقيق الاستقرار في الإقليم، إلى جانب الأوضاع في سوريا، حيث أكد الملك عبدالله الثاني أهمية دعم جهود سوريا في الحفاظ على أمنها واستقرارها وسيادتها ووحدة أراضيها.

المصدر: وام
الملك عبدالله الثاني
الأردن
إسرائيل
قطاع غزة
غزة
الضفة الغربية
