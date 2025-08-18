الثلاثاء 19 أغسطس 2025 أبوظبي الإمارات
أبرز الأخبار
الأخبار العالمية

ترامب: بوتين يقبل ضمانات أمنية غربية لأوكرانيا

ترامب يلتقي قادة دول أوروبية داعمة لأوكرانيا
18 أغسطس 2025 23:19

أكد الرئيس الأميركي دونالد ترامب، اليوم الاثنين، أن نظيره الروسي فلاديمير بوتين وافق، خلال قمتهما الأسبوع الماضي، على ضمانات أمنية لأوكرانيا ضمن أي اتفاق سلام.
وقال ترامب، في مطلع محادثاته مع الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي وسبعة زعماء أوروبيين في البيت الأبيض "في خطوة مهمة للغاية، وافق الرئيس بوتين على قبول روسيا ضمانات أمنية لأوكرانيا وهذه إحدى النقاط الرئيسية التي نحتاج إلى أخذها في الاعتبار وسننظر فيها على الطاولة، إضافة إلى من سيفعل ماذا".
وأضاف "أعتقد أن الدول الأوروبية ستتحمل جزءا كبيرا من العبء. سنساعدها وسنجعلها آمنة للغاية".
من جانبه، دعا المستشار الألماني فريدريش ميرتس إلى وقف إطلاق النار في أوكرانيا قبل القمة الثلاثية الأوكرانية-الروسية-الأميركية المحتملة، وهو ما يتناقض مع دعوة الرئيس الأميركي للعمل مباشرة من أجل التوصل إلى اتفاق سلام دون الحاجة إلى هدنة.
وقال ميرتس في الاجتماع الموسع "لا أستطيع أن أتخيل أن الاجتماع المقبل سيعقد من دون وقف إطلاق النار. لذلك، دعونا نعمل على ذلك".
ودعا الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إلى عقد اجتماع رباعي يضم الأوروبيين، بعدما اقترح الرئيس الأميركي عقد قمة ثلاثية يجمع فيها رئيسي أوكرانيا وروسيا.
وقال ماكرون "أعتقد أننا سنحتاج إلى اجتماع رباعي كمتابعة، لأنه عندما نتحدث عن الضمانات الأمنية، فإننا نتحدث عن أمن القارة الأوروبية برمتها".

المصدر: وكالات
ضمانات أمنية
أوكرانيا
الأزمة الأوكرانية
وقف إطلاق النار
