ليبيا: تكليف خالد حفتر رئيساً للأركان والناظوري مستشاراً للأمن القومي

حسن الورفلي (بنغازي)

صوت مجلس النواب الليبي، أمس، بالإجماع على تعديل صلاحيات المستويات القيادية بالجيش الوطني، وتكليف الفريق أول عبدالرازق الناظوري، مستشاراً للأمن القومي، بحسب ما أعلنه المتحدث الرسمي باسم المجلس، عبدالله بليحق، في بيان صحفي.

وقال بليحق: المجلس ناقش في مستهل جلسة أمس المقترح المقدم من أكثر من 70 نائباً بشأن تعديل القانون رقم (1) لسنة 2015 بشأن تعديل صلاحيات المستويات القيادية بالجيش الليبي، حيث صوت المجلس بالإجماع على اعتماد هذا التعديل.

فيما، أكد مصدر برلماني ليبي في اتصال مع مراسل «الاتحاد»، بأن البرلمان وافق بالإجماع على تعيين الفريق أول صدام خليفة حفتر، نائباً لقائد الجيش الوطني، والفريق أول خالد خليفة حفتر، رئيساً للأركان العامة للقوات المسلحة خلفاً للفريق عبد الرازق الناظوري، مشيراً إلى أن الجلسة شهدت التوقيع الرسمي لقرارات التكليف لهذه القرارات.

سياسياً، أعلنت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا نتائج استطلاع رأي الليبيين حول العملية السياسية، الذي استمر على مدار الشهرين الماضيين، بمشاركة أكثر من 22.500 شخص.

وقالت البعثة في بيان إنها، ستستخدم البيانات، لوضع خريطة الطريق السياسية الجديدة، التي سيتم الإعلان عنها خلال إحاطة مجلس الأمن يوم الخميس المقبل.