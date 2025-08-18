الثلاثاء 19 أغسطس 2025 أبوظبي الإمارات
60 شهيداً في غزة خلال يوم

فلسطينيتان تبكيان قريباً لهما قُتل من جراء القصف الإسرائيلي - أرشيفية
19 أغسطس 2025 01:15

غزة (وام)  

استشهد 60 فلسطينياً وأصيب 344 بجروح جراء القصف الإسرائيلي على مختلف مناطق قطاع غزة خلال الـ24 ساعة الماضية.
وارتفعت حصيلة العمليات العسكرية الإسرائيلية إلى 62,004 شهيداً 156.230 إصابة منذ السابع من أكتوبر للعام 2023، فيما بلغت حصيلة الشهداء والإصابات منذ 18 مارس 2025 حتى اليوم 10.460 شهيداً و44.189 إصابة.
وبلغ عدد ما وصل إلى المستشفيات خلال الـ24 ساعة الماضية من شهداء المساعدات 27 شهيداً و281 إصابة، ليرتفع إجمالي شهداء لقمة العيش ممن وصلوا المستشفيات إلى 1.965 شهيداً وأكثر من 14.701 إصابة.
وسجلت مستشفيات قطاع غزة، خلال الساعات 24 الماضية، 5 حالات وفاة بينهم طفلان، نتيجة المجاعة وسوء التغذية، ليرتفع العدد الإجمالي إلى 263 حالة وفاة، من ضمنهم 112 طفلاً.

غزة
فلسطين
قطاع غزة
إسرائيل
حرب غزة
الحرب في غزة
أهالي غزة
سكان غزة
القصف الإسرائيلي
