الثلاثاء 19 أغسطس 2025 أبوظبي الإمارات
الأخبار العالمية

روسيا ترد على اقتراح لنشر قوات من الناتو في أوكرانيا

جنود أوكرانيون يطلقون قذائف في منطقة دونتسك
19 أغسطس 2025 00:33

أعلنت وزارة الخارجية الروسية أن موسكو لا تعتبر نشر قوات حلف شمال الأطلسي (الناتو) في أوكرانيا حلا عمليا للصراع، وترى أن التصريحات الأخيرة الصادرة عن بريطانيا بهذا الشأن تقوض جهود التوصل إلى حل للأزمة الأوكرانية.
وأضافت الوزارة "في الوقت الذي تبذل فيه جهود حقيقية لإيجاد حل شامل وعادل ودائم للصراع الدائر في أوكرانيا، عبر أمور منها معالجة أسبابه الجذرية، تستمر لندن في إصدار تصريحات لا تتعارض مع جهود موسكو وواشنطن فحسب، بل تهدف أيضا إلى تقويضها". 
واقترحت بريطانيا إرسال قوات أجنبية إلى أوكرانيا بمجرد التوصل إلى اتفاق سلام.
وقالت ماريا زاخاروفا المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية إن بريطانيا تواصل السعي إلى ما وصفته بـ"التصعيد" في الصراع بمثل هذه السيناريوهات وتدفع أعضاء حلف الناتو إلى حد خطير، قد يؤدي إلى اندلاع صراع عالمي كبير.
جاء هذا ردا على تصريحات لرئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر قال فيها إنه على استعداد لنشر مثل هذه القوات. وتؤيد أوكرانيا هذا كضمان أمني.
وأضافت زاخاروفا "نكرر موقفنا الذي عبرنا عنه كثيرا، وهو أننا نرفض أي سيناريوهات تنص على نشر قوات عسكرية في أوكرانيا بمشاركة دول حلف الناتو، الأمر الذي قد يؤدي إلى تصعيد للصراع لا يمكن السيطرة عليه مع عواقب لا يمكن التنبؤ بها".
وصرح الرئيس الأميركي دونالد ترامب، الاثنين، أن نظيره الروسي فلاديمير بوتين وافق خلال قمتهما على السماح للولايات المتحدة وحلفائها الأوروبيين بتقديم ضمان أمني لأوكرانيا يشبه تفويض الدفاع الجماعي لحلف شمال الأطلسي (الناتو)، وذلك كجزء من اتفاق محتمل لإنهاء الأزمة المستمرة منذ ثلاثة أعوام ونصف العام.

المصدر: وكالات
