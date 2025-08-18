الثلاثاء 19 أغسطس 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الأخبار العالمية

مقتل العشرات في مجزرة نفذها مسلحون في الكونغو

مقتل العشرات في مجزرة نفذها مسلحون في الكونغو
19 أغسطس 2025 00:43

أفادت الأمم المتحدة ومسؤولون محليون بأن مسلحين قتلوا 52‬ مدنيا على الأقل في منطقتي بيني ولوبيرو في شرق جمهورية الكونغو الديمقراطية خلال الأيام القليلة الماضية.
وقال الضابط إيلونجو كيوندوا ماركس، وهو متحدث إقليمي باسم الجيش، إن المسلحين ينتقمون من المدنيين بعد أن لحقت بهم هزائم على يد القوات الكونغولية.
قال ماكير سيفيكونولا رئيس قطاع بابيري في لوبيرو مطلع الأسبوع "عندما وصلوا، أيقظوا السكان أولا، وجمعوهم في مكان واحد، وربطوهم بالحبال، ثم بدأوا في قتلهم بالمناجل والفؤوس".
وقال آلان كيويوي المسؤول العسكري عن منطقة لوبيرو إن حوالي 30 مدنيا قُتلوا في قرية "ميليا" وحدها.
وأضاف "كان من بين الضحايا أطفال ونساء ذبحوا في منازلهم، بينما أضرمت النيران في عدد من المنازل".
ونددت بعثة منظمة الأمم المتحدة لتحقيق الاستقرار في جمهورية الكونغو الديمقراطية (مونوسكو) "بأشد العبارات" بالهجمات التي شنتها المسلحون بين التاسع من أغسطس  و16 من الشهر نفسه، وفقا لما ذكره المتحدث باسم البعثة الاثنين.
وأضاف المتحدث أن الهجمات أسفرت عن مقتل 52 مدنيا على الأقل، بينهم ثماني نساء وطفلان، وأن عدد القتلى مرشح للارتفاع مع استمرار أعمال البحث.

أخبار ذات صلة
ضمن التزامها الإنساني الدولي.. الإمارات تقدم دعماً للمتأثرين من فيضانات الكونغو
قتلى بهجوم نفذه مسلحون في الكونغو الديمقراطية
المصدر: رويترز
الكونغو الديمقراطية
مجزرة
مسلحون
آخر الأخبار
بعد 6195 يوماً.. تشابي ألونسو يعود إلى «البرنابيو»
الرياضة
بعد 6195 يوماً.. تشابي ألونسو يعود إلى «البرنابيو»
اليوم 10:18
التعاقدات الداخلية تسجل زيادة بنسبة 28% في انتقالات «البريميرليج»
الرياضة
التعاقدات الداخلية تسجل زيادة بنسبة 28% في انتقالات «البريميرليج»
اليوم 10:13
5 صفقات جديدة تستحق «وسام الإجادة» في «افتتاحية البريميرليج»
الرياضة
5 صفقات جديدة تستحق «وسام الإجادة» في «افتتاحية البريميرليج»
اليوم 10:08
هل يكسر مبابي نحس أتلتيك بلباو وفالنسيا في الموسم الجديد؟!
الرياضة
هل يكسر مبابي نحس أتلتيك بلباو وفالنسيا في الموسم الجديد؟!
اليوم 10:03
زلزال
الأخبار العالمية
زلزال قوي يضرب منطقة هندوكوش في أفغانستان
اليوم 09:58
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©