الثلاثاء 19 أغسطس 2025 أبوظبي الإمارات
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الأخبار العالمية

الأمم المتحدة تحذّر من تجدد العنف في جنوب السودان

جنود في جنوب السودان (أرشيفية)
19 أغسطس 2025 00:52

حذّرت الأمم المتحدة، الاثنين، من أن تجدد أعمال العنف في جنوب السودان يُهدد بالانتشار في المنطقة، مع استمرار تدهور الوضع الإنساني في البلاد.
شهدت الدولة الفتية، التي نالت استقلالها عن السودان في العام 2011، أعمال عنف بين العامين 2013 و2018 أسفرت عن مقتل نحو 400 ألف شخص وتهجير أربعة ملايين. وأتاح اتفاق تهدئة للوضع.
أمام مجلس الأمن الدولي، قالت مارثا بوبي، وكيلة الأمين العام للأمم المتحدة لشؤون أفريقيا "ثمة مخاوف من أن يثير الموقف الحالي والعمليات الجارية المزيد من العنف ويُفاقم النزاعات بين الجماعات".
وأضافت "إذا استمر هذا الاتجاه، فمن المرجح أن يؤدي إلى تحول في ديناميات النزاع" ما من شأنه أن يؤدي إلى تدخّل دول مجاورة.
وفي أواخر يوليوالماضي، أدى تبادل لإطلاق النار بين قوات الأمن في جنوب السودان وأوغندا إلى مقتل ستة أشخاص على الأقل قرب الحدود بين البلدين.
وحذّرت بوبي من أن "خطر انتشار العنف على نطاق واسع سيتزايد ضمن سياق إقليمي غير مستقر أساسا".

المصدر: آ ف ب
جنوب السودان
العنف
