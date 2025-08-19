الأربعاء 20 أغسطس 2025 أبوظبي الإمارات
المجلس الأوروبي يدعو لاجتماع طارئ لمناقشة نتائج اجتماعات واشنطن بشأن أوكرانيا

19 أغسطس 2025 12:33

 دعا أنطونيو كوستا رئيس المجلس الأوروبي، قادة الاتحاد الأوروبي إلى عقد اجتماع افتراضي طارئ، اليوم الثلاثاء، لمناقشة نتائج القمة رفيعة المستوى التي استضافها البيت الأبيض مساء أمس الإثنين، وشارك فيها الرئيس الأميركي دونالد ترامب ونظيره الأوكراني فولوديمير زيلينسكي إلى جانب قادة أوروبيين بارزين.

وقال كوستا، في بيان له، إنه دعا إلى الاجتماع لتقديم إحاطة حول اجتماعات واشنطن بشأن أوكرانيا، مؤكداً أن الاتحاد الأوروبي سيواصل بالتعاون مع الولايات المتحدة الأميركية، العمل من أجل سلام دائم يضمن المصالح الأمنية الحيوية لأوكرانيا وأوروبا.

وشارك في القمة قادة فرنسا وإيطاليا والمملكة المتحدة وفنلندا، إضافة إلى الأمين العام لحلف شمال الأطلسي "ناتو" ورئيسة المفوضية الأوروبية، حيث بحثوا مع ترامب وزيلينسكي سبل إنهاء الحرب في أوكرانيا والتوصل إلى تسوية تضع أسساً للاستقرار والأمن في القارة الأوروبية.

المصدر: وام
المجلس الأوروبي
أوكرانيا
أوروبا
آخر الأخبار
