الأربعاء 20 أغسطس 2025 أبوظبي الإمارات
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الأخبار العالمية

ارتفاع حصيلة ضحايا الأمطار الغزيرة في الصين

ارتفاع حصيلة ضحايا الأمطار الغزيرة في الصين
19 أغسطس 2025 16:51

 قالت وسائل إعلام رسمية في الصين اليوم الثلاثاء إن ثلاثة أشخاص على الأقل لقوا حتفهم جراء الأمطار الغزيرة في شمال البلاد، مما يرفع عدد الوفيات جراء العواصف في الآونة الأخيرة بالمنطقة إلى 13، فيما لا يزال خمسة أشخاص في عداد المفقودين في ظل توقعات باستمرار هطول الأمطار.

تعاني مناطق في الصين من هطول أمطار أكثر غزارة من المعتاد في ظل ظروف جوية متطرفة منذ يوليو مع اجتياح أمطار شرق آسيا الموسمية شمال البلاد وجنوبها.

وذكرت وكالة أنباء شينخوا أنه جرى انتشال ثلاث جثث من مياه السيول بمدينة أوردوس في منغوليا الداخلية مع تسجيل فقدان ثلاثة أشخاص بالقرب من ضفاف النهر الأصفر على بعد نحو 70 كيلومتراً.
وأفادت تقارير تلفزيونية إخبارية بأن أمطار أمس الاثنين كانت الأولى ضمن ثلاث موجات متوقعة خلال الأيام القليلة المقبلة.

المصدر: وكالات
الأمطار الغزيرة
الصين
الصين
