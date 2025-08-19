الأربعاء 20 أغسطس 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الأخبار العالمية

كييف تعلن إسقاط 230 طائرة مسيرة و6 صواريخ

كييف تعلن إسقاط 230 طائرة مسيرة و6 صواريخ
19 أغسطس 2025 16:55

أعلن سلاح الجو الأوكراني، في بيان عبر منصة «تليجرام»، اليوم الثلاثاء، أن قوات الدفاع الجوي أسقطت 230 من أصل 270 طائرة مسيرة، وصاروخين باليستيين من طراز «إسكندر-إم»، وأربعة صواريخ كروز من طراز «كيه إتش101».
وأوضح البيان إن الهجوم تم باستخدام 270 طائرة مسيرة من طراز «شاهد»، وطرازات خداعية أخرى، أطلقت من مناطق كورسك وميلروفو وبريمورسكو-أختارسك، إضافة إلى خمسة صواريخ باليستية من طراز «إسكندر-إم» أطلقت من منطقتي روستوف وفورونيج وكذلك من شبه جزيرة القرم، وخمسة صواريخ كروز من طراز «كيه إتش101» أطلقتها طائرات استراتيجية فوق بحر قزوين.
وأضاف البيان أن الهجوم جرى التصدي له عبر وحدات الدفاع الجوي، ووحدات الحرب الإلكترونية، ووحدات الطائرات المسيرة الأوكرانية، إلى جانب فرق النيران المتنقلة التابعة لسلاحي الجو والدفاع الجوي. 
وأشار البيان إنه بحلول الساعة 09:00 صباحا، تمكنت قوات الدفاع الجوي من إسقاط 230 طائرة مسيرة، وصاروخين باليستيين من طراز «إسكندر-إم»، وأربعة صواريخ كروز من طراز «كيه إتش101».

 

أخبار ذات صلة
أردوغان: تركيا تؤيد عملية سلام في أوكرانيا تجمع كل الأطراف
ترامب يطالب بوتين وزيلينسكي بالمرونة لإنهاء الحرب
المصدر: وكالات
أوكرانيا
الحرب في أوكرانيا
روسيا
كييف
قصف جوي
طائرات مسيرة
آخر الأخبار
"السلامة الغذائية" تغلق منشأة "مطعم تاج الزمرده" بأبوظبي
علوم الدار
"السلامة الغذائية" تغلق منشأة "مطعم تاج الزمرده" بأبوظبي
اليوم 15:42
إير كندا تستعد لاستئناف رحلاتها مع عودة المضيفين للعمل
الأخبار العالمية
إير كندا تستعد لاستئناف رحلاتها مع عودة المضيفين للعمل
اليوم 18:20
جمعية المناعة الذاتية تحتفي باليوم العالمي للعمل الإنساني
علوم الدار
جمعية المناعة الذاتية تحتفي باليوم العالمي للعمل الإنساني
اليوم 18:13
روبوتات في محطة فوكوشيما النووية لإزالة البقايا المشعة
الترفيه
روبوتات في محطة فوكوشيما النووية لإزالة البقايا المشعة
اليوم 17:58
1400 مطية في «السباق التمهيدي» الأول للهجن بمصر
الرياضة
1400 مطية في «السباق التمهيدي» الأول للهجن بمصر
اليوم 17:54
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©