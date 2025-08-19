الأربعاء 20 أغسطس 2025 أبوظبي الإمارات
علوم الدار

الهلال الأحمر الإماراتي: جهودنا تمتد من الساحة المحلية إلى أكثر من 50 دولة حول العالم

الهلال الأحمر الإماراتي: جهودنا تمتد من الساحة المحلية إلى أكثر من 50 دولة حول العالم
19 أغسطس 2025 17:08

أكد سعادة أحمد ساري المزروعي، الأمين العام لهيئة الهلال الأحمر الإماراتي، أن الهيئة تولي عناية خاصة ببرامجها على الساحة المحلية، وتسعى باستمرار إلى تعزيز مبادراتها، وتوسيع نطاق المستفيدين في مختلف إمارات الدولة، وذلك في إطار رسالتها الإنسانية المتجذرة في المجتمع الإماراتي.
وقال المزروعي، بمناسبة اليوم العالمي للعمل الإنساني، إن مراكز الهيئة المنتشرة في مختلف إمارات الدولة تقوم بدور محوري في الوصول إلى الفئات المستهدفة، وتلبية احتياجاتها الأساسية، موضحاً أن المساعدات الإنسانية والطبية، ودعم ذوي الهمم وطلاب العلم، إلى جانب البرامج الموسمية مثل رمضان والأضاحي، أسهمت في استفادة أكثر من 35 ألف شخص داخل الدولة خلال النصف الأول من العام الجاري.
وأضاف أن الهيئة تواصل جهودها الإنسانية على الصعيد الخارجي في أكثر من 50 دولة حول العالم، عبر مشاريع الإغاثة العاجلة والتنمية المستدامة، مع التركيز على قطاعات الصحة والتعليم والمياه والغذاء، بما يترجم نهج دولة الإمارات الإنساني الراسخ.
وأكد أن دولة الإمارات وقفت منذ اندلاع الأحداث في قطاع غزة في أكتوبر 2023 إلى جانب الأشقاء الفلسطينيين لتخفيف معاناتهم وتوفير احتياجاتهم الأساسية، من خلال إرسال 8 سفن إغاثة عبر ميناء العريش، محملة بأكثر من 80 ألف طن من المساعدات، شملت المواد الغذائية والطبية والمستلزمات الصحية.

