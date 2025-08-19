الأربعاء 20 أغسطس 2025 أبوظبي الإمارات
الأخبار العالمية

باكستان تعيد فتح الطرق في مناطق الفيضانات

باكستان تعيد فتح الطرق في مناطق الفيضانات
19 أغسطس 2025 17:55

 أفاد مسؤولون في باكستان اليوم الثلاثاء، بأنه تم استعادة 70% من الكهرباء وإعادة فتح الطرق المتضررة في شمالي وشمال غربي البلاد بعد الفيضانات المفاجئة التي أودت بحياة أكثر من 300 شخص .
وقال وزير الإعلام الباكستاني عطاء الله تارار في مؤتمر صحفي اليوم الثلاثاء، إن المهندسين يعملون على استعادة النظام الكهربائي بالكامل والذي تعطل بسبب الفيضانات الأسبوع الماضي.
وأضاف تارار ، : " لقد تم فتح معظم الطرق، مما سهل توصيل إمدادات المواد الغذائية وغيرها من المواد الأساسية إلى المناطق المتضررة من الفيضانات".
وأشار تارار إلى أن رئيس الوزراء شهباز شريف أمر السلطات بتسريع جهود التعافي في منطقة بونر بمقاطعة خيبر بختونخوا، حيث أسفر  الهطول المفاجئ والمكثف للأمطار والمعروف باسم "الانفجار السحابي"  يوم الجمعة عن مقتل 280 شخصا على الأقل.
وأفادت الهيئة الوطنية لإدارة الكوارث بأن الأمطار الموسمية تسببت في فيضانات أودت بحياة أكثر من 700 شخص في جميع أنحاء البلاد منذ 26 يونيو، بينما قال تارار إنه تم إجلاء أكثر من 25 ألف شخص .   

أخبار ذات صلة
قتلى جراء أمطار موسمية جديدة في باكستان
سيول باكستان تودي بحياة المزيد من الضحايا
المصدر: د ب أ
فيضانات
باكستان
