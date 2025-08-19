الأربعاء 20 أغسطس 2025 أبوظبي الإمارات
الأخبار العالمية

الإعصار «إيرين» يهدد الساحل الشرقي للولايات المتحدة

الإعصار «إيرين» يهدد الساحل الشرقي للولايات المتحدة
19 أغسطس 2025 18:18
19 أغسطس 2025 18:18

يواصل الإعصار «إيرين» تقدمه نحو جزر البهاماس في الكاريبي، مصحوبًا برياح عاتية وأمطار غزيرة، فيما يتزايد خطر الأمواج العالية على الساحل الشرقي للولايات المتحدة.
وأُعيد تصنيف الإعصار إلى الدرجة الثالثة على مقياس من خمس درجات، مع رياح بلغت سرعتها 205 كيلومترات في الساعة، وفق النشرة الأخيرة الصادرة عن المركز الوطني الأميركي للأعاصير "NHC" مساء الاثنين.
ومن المتوقع أن يتجه الإعصار شمالًا نحو الساحل الشرقي للولايات المتحدة وجزيرة برمودا خلال هذا الأسبوع. ورغم عدم التوقع بأن يضرب اليابسة مباشرة، دعت السلطات المحلية السكان إلى عدم الاستهانة بخطورته.
وقد يتسبب «إيرين» في تيارات بحرية خطرة وأمواج يصل ارتفاعها إلى ستة أمتار، ما قد يؤدي إلى فيضانات ساحلية خصوصًا في الجزر القريبة من كارولاينا الشمالية. وبادرت السلطات إلى إصدار أوامر إخلاء في بعض المناطق تحسبًا للعاصفة.
وسبق أن ألحق الإعصار أضراراً مادية في جزر الأنتيل الصغرى وبورتوريكو، متسبباً في انقطاع الكهرباء عن نحو 150 ألف أسرة الأحد الماضي. ويُعد «إيرين» أول إعصار في موسم الأعاصير بشمال الأطلسي، وقد اشتدت قوته سريعاً ليبلغ ذروته خلال 24 ساعة فقط.
ويحذر العلماء من أن التغير المناخي، عبر زيادة حرارة المحيطات، يفاقم خطر الاشتداد السريع للأعاصير ويزيد من احتمالات الظواهر الجوية العنيفة.
ورغم البداية الهادئة نسبياً، من المتوقع أن يكون موسم الأعاصير، الممتد من أوائل يونيو حتى أواخر نوفمبر، أكثر حدة من المعتاد هذا العام، بحسب توقعات الأرصاد الجوية الأميركية.
وفي 2024، شهدت المنطقة عدة عواصف قوية أوقعت ضحايا، أبرزها إعصار «هيلين» الذي أودى بحياة أكثر من 200 شخص في جنوب شرق الولايات المتحدة.

المصدر: آ ف ب
