عسكريون في الـ"الناتو" يعتزمون عقد اجتماع لبحث الأزمة الأوكرانية

19 أغسطس 2025 19:25

قال مسؤول أميركي وآخر في حلف شمال الأطلسي "الناتو"، اليوم الثلاثاء، إن من المتوقع أن يجتمع قادة عسكريون في الحلف غدًا لبحث الوضع في أوكرانيا.
وأوضح المسؤول الأميركي أن رئيس هيئة الأركان المشتركة، الجنرال دان كين، مرجّح أن يشارك في الاجتماع عبر الإنترنت، مشيرًا إلى أن الخطط قد تتغير.
ولم ترد وزارة الدفاع الأميركية "البنتاغون" حتى الآن على طلب للتعليق.
وأفاد المصدر في الحلف بأن رئيس اللجنة العسكرية للناتو عقد اجتماعًا دوريًا على مستوى قادة الدفاع.
كما قال مسؤول آخر في الحلف إن القائد العسكري الكبير، أليكسوس جرينكويتش، سيعرض أمام قادة الدفاع نتائج اجتماع ألاسكا الذي جمع الرئيس الأميركي دونالد ترامب بنظيره الروسي فلاديمير بوتين الأسبوع الماضي.

