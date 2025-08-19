ترامب يوسع نطاق التعريفات الجمركية لتشمل معدات الأطفال

فاجأ الرئيس دونالد ترامب قطاع الخدمات اللوجستية يوم الجمعة الماضي بتوسيع نطاق الرسوم الجمركية على منتجات الصلب والألومنيوم لتشمل أكثر من 400 سلعة تحتوي على هذه المعادن، مثل الدراجات النارية ومعدات الأطفال وأدوات المائدة.

ودخل القرار الجديد حيز التنفيذ أمس، بعد ثلاثة أيام فقط من إعلانه، دون إتاحة فرصة كافية أمام المستوردين للتكيف معه.

وذكرت وكالة بلومبرج للأنباء أن إدارة الجمارك وحماية الحدود الأميركية نشرت قائمة الرسوم الجمركية الجديدة بالتزامن مع مغادرة الكثيرين لقضاء عطلة نهاية الأسبوع، وظهرت في الجريدة الرسمية الاتحادية اليوم الثلاثاء، مما تسبب في صداع جديد للمهنيين التجاريين.

وأضافت بلومبرج أن التوجيهات الرسمية شابتها حالة من التشويش، لا سيما بالنسبة للسلع التي في طريقها بالفعل إلى الولايات المتحدة، وليس من الواضح ما إذا كانت رسوم المعادن ستضاف إلى التعريفات الجمركية المفروضة على منتجات كل دولة على حدة.

كما تشمل القائمة الجديدة قطع غيار السيارات، والمواد الكيميائية، والبلاستيك، ومكونات الأثاث، مما يظهر مدى سلطة ترامب في فرض تعريفات جمركية على قطاعات مختلفة.



