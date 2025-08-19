ترامب يحسم موقف الجيش الأميركي في أوكرانيا

قدم الرئيس الأميركي دونالد ترامب اليوم الثلاثاء ضمانات بأنه لن يتم إرسال قوات أميركية للمساعدة في الدفاع عن أوكرانيا ، بعد أن بدا وكأنه يترك هذا الاحتمال مفتوحا أمس.

وقال ترامب أيضا في مقابلة تلفزيونية صباحية إن آمال أوكرانيا في الانضمام إلى حلف شمال الأطلسي (الناتو) واستعادة شبه جزيرة القرم من روسيا "مستحيلة".

وردا على سؤال اليوم الثلاثاء في برنامج "فوكس آند فرندز" على قناة "فوكس نيوز " عن الضمانات التي يمكن أن يقدمها مع المضي قدما وبعد فترة ولايته بأن القوات الأميركية لن تكون جزءا من الدفاع عن حدود أوكرانيا،

وقال ترامب: "حسنا، لديكم ضماني، وأنا الرئيس".

وقال الرئيس في المقابلة أيضا إنه متفائل بإمكانية التوصل إلى اتفاق لإنهاء الحرب، لكنه أكد على أن أوكرانيا ستضطر إلى التخلي عن أملها في استعادة القرم، وتطلعاتها للانضمام إلى حلف الناتو العسكري.

وقال ترامب "هذان الأمران مستحيلان".