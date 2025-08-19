الأربعاء 20 أغسطس 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الأخبار العالمية

الأمم المتحدة: الصومال يواجه أزمة إنسانية متفاقمة

نازحون صوماليون خارج ملاجئهم في منطقة جيدو بالصومال (أرشيفية)
20 أغسطس 2025 01:14

أحمد عاطف (مقديشو، القاهرة)

أخبار ذات صلة
لبنان يجدّد تمسكه ببقاء «يونيفيل» بالجنوب
العراق يجدد دعمه للجهود الدولية لمواجهة الإرهاب

أعربت الأمم المتحدة عن قلقها إزاء النقص الحاد في تمويل المساعدات الإنسانية للصومال، محذرة من أن الملايين معرضون للخطر مع تقليص عمليات الإغاثة الأساسية.
ووفقاً لتقرير أممي، لم يتم استلام سوى 17% من مبلغ 1.42 مليار دولار المطلوب لخطة الاستجابة الإنسانية للصومال لعام 2025 حتى الآن.
وأجبر هذا النقص وكالات الإغاثة على تقليص تغطيتها المستهدفة بنسبة 72%.
كما فقد 300 ألف شخص إمكانية الحصول على المياه النظيفة وخدمات الصرف الصحي بعد تقليص البرامج الحيوية أو توقفها تماماً.
ويتفاقم الوضع بسبب ارتفاع حالات الأمراض المنقولة بالمياه، ففي الفترة بين يناير ويوليو من هذا العام، أبلغ الصومال عن 6550 حالة إصابة بالكوليرا والإسهال المائي الحاد، بما في ذلك تسع وفيات. 
بدوره، قال رئيس مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية في مقديشو «أوتشا»، كريسبن روكاشا، إن الصومال يواجه تفشياً مستمراً لوباء الكوليرا والإسهال المائي الحاد منذ عام 2017، في ظل الانهيار المتواصل في أنظمة المياه والصرف الصحي. 
وأضاف روكاشا، في تصريح لـ«الاتحاد»، أن الأزمة الصحية المتفاقمة تمثل انعكاساً خطيراً للهشاشة الهيكلية التي يُعانيها القطاع الصحي في الصومال، موضحاً أن موجات الكوليرا التي تجتاح البلاد ترتبط ارتباطاً مباشراً بندرة المياه النظيفة، وتكرار الفيضانات التي تُسهم في انتشار التلوث. 
وأشار إلى أن الأطفال هم الأكثر عرضة للإصابة، في ظل عجز المنظومة الصحية عن احتواء تفشي الوباء، حيث تعاني المستشفيات من نقص شديد في الموارد والأدوية والكوادر الطبية المؤهلة للتعامل مع الأوبئة.
وذكر المسؤول الأممي أن التحديات المتكررة التي يشهدها الصومال، سواء بسبب الجفاف أو الفيضانات أو النزاعات المسلحة أو موجات النزوح الجماعي أو تفشي الأمراض، ما تزال تهدد بشكل مباشر سبل العيش لأكثر من نصف السكان، محذراً من خطورة أزمة نقص التمويل التي تواجه المنظمات الإنسانية العاملة في مختلف مناطق البلاد.
ونوه بأن العديد من برامج المياه والصحة توقفت نتيجة لنقص التمويل، داعياً المجتمع الدولي إلى عدم التخلي عن الصومال في هذه المرحلة الحرجة، خاصة في ظل مؤشرات تُنذر بقدوم موجة جفاف جديدة، مما يؤدي إلى زيادة حدة نقص المياه، ورفع معدلات تفشي الكوليرا بشكل أكبر.
وبحسب تقرير صادر عن الأمم المتحدة، فإن أكثر من 3.5 مليون نازح داخلياً يعيشون في ظروف قاسية، ويفتقرون إلى المياه النظيفة. 

المساعدات الإنسانية
الأمم المتحدة
الصومال
آخر الأخبار
"السلامة الغذائية" تغلق منشأة "مطعم تاج الزمرده" بأبوظبي
علوم الدار
"السلامة الغذائية" تغلق منشأة "مطعم تاج الزمرده" بأبوظبي
اليوم 15:42
إير كندا تستعد لاستئناف رحلاتها مع عودة المضيفين للعمل
الأخبار العالمية
إير كندا تستعد لاستئناف رحلاتها مع عودة المضيفين للعمل
اليوم 18:20
جمعية المناعة الذاتية تحتفي باليوم العالمي للعمل الإنساني
علوم الدار
جمعية المناعة الذاتية تحتفي باليوم العالمي للعمل الإنساني
اليوم 18:13
روبوتات في محطة فوكوشيما النووية لإزالة البقايا المشعة
الترفيه
روبوتات في محطة فوكوشيما النووية لإزالة البقايا المشعة
اليوم 17:58
1400 مطية في «السباق التمهيدي» الأول للهجن بمصر
الرياضة
1400 مطية في «السباق التمهيدي» الأول للهجن بمصر
اليوم 17:54
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©