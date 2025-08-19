ترامب يطالب بوتين وزيلينسكي بالمرونة لإنهاء الحرب

عواصم (وكالات)

دعا الرئيس الأميركي دونالد ترامب، أمس، الرئيس الروسي فلاديمير بوتين والأوكراني فولوديمير زيلينسكي إلى إبداء بعض المرونة، فيما يسرّع جهوده لإنهاء الحرب في أوكرانيا، وشدد على أن الضمانات الأمنية لأوكرانيا لن تكون ضمن إطار حلف شمال الأطلسي «الناتو».

وقال ترامب خلال مقابلة تليفزيونية: «آمل أن يكون الرئيس بوتين متعاوناً، وإذا لم يكن كذلك، فسيكون الوضع صعباً، وآمل أن يقوم الرئيس زيلينسكي، بما يجب عليه فعله، عليه إظهار بعض المرونة».

واعتبر ترامب أن أوكرانيا لم يكن عليها أن تطلب الانضمام لحلف الناتو، وهو ما كرره وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف، أمس، إذ طالب كييف بالحياد، واعتبر أنه إذا رفضت أوكرانيا الحياد، وانضمت للناتو، فإنها تعارض بذلك البنود الأساسية للاعتراف باستقلالها، وفق قوله.

وأشار ترامب إلى أن الولايات المتحدة قد تقدم ضمانات أمنية لأوكرانيا، لكن هذه الضمانات لن تكون من خلال الناتو، مضيفاً أن واشنطن قد تسهم في هذه الضمانات «ربما عبر الجو»، كما أكد أنه سيكون هناك شكل ما من الضمانات الأمنية لأوكرانيا، لكن لا يمكن أن يكون ذلك عبر الناتو.

قال زيلينسكي، أمس، إن العمل جار بالفعل على بلورة المضمون العملي للضمانات الأمنية، مضيفاً في منشور على منصة «إكس»: «اليوم نواصل التنسيق على مستوى القادة، ستُعقد مناقشات، ونحن نُعِدّ الصيغ المناسبة لذلك، وسنواصل العمل غداً».

وقال ترامب خلال المقابلة: إن بوتين ربما يكون لا يريد إبرام اتفاق والأمر سيتضح خلال الأسبوعين المقبلين، ورداً على سؤال عن نشر قوات أميركية في أوكرانيا، قال: «أؤكد لكم أنه لن يحدث».

وأضاف أن أوكرانيا ستحصل على الكثير من الأراضي، في إشارة إلى استعادة أوكرانيا المحتملة لأراض تسيطر عليها روسيا.

وتابع: «أوكرانيا تريد إقليم دونباس لكن روسيا تسيطر على معظم أراضيه».

وتسيطر روسيا حالياً على نحو خُمس مساحة أوكرانيا، وألمح ترامب أكثر من مرة إلى أن أوكرانيا ستضطر إلى تبادل الأراضي مع روسيا، ضمن أي اتفاق سلام، وهو ما ترفضه أوكرانيا حتى الآن.

واعتبر ترامب أن علاقته الجيدة مع بوتين، «أمر مفيد».

ووصف ترامب اجتماعه مع القادة الأوروبيين في البيت الأبيض، أمس الأول، بأنه جيد جداً، مشيراً إلى أنه بدأ التنسيق لعقد اجتماع بين الرئيسين الروسي والأوكراني.

وقال ترامب، في منشور على منصة «تروث سوشيال»، إنه أجرى اتصالاً مع بوتين في ختام اجتماعات البيت الأبيض، وبدأ الترتيبات لـ«عقد اجتماع في مكان سيتم تحديده لاحقاً، بين الرئيسين بوتين وزيلينسكي».

واقترح الرئيس الروسي عقد اللقاء المحتمل مع نظيره الأوكراني فولوديمير زيلينسكي في موسكو، بحسب مصدرين اطلعا على مضمون المحادثة الهاتفية بين ترامب وبوتين.

وأضاف ترامب أنه بعد عقد هذا الاجتماع، سيكون لدينا اجتماع ثلاثي يجمعه مع بوتين وزيلينسكي، معتبراً أن هذه الخطوة ممتازة في الحرب بين روسيا وأوكرانيا.

وأشار ترامب في منشوره إلى أنه بحث مع القادة الأوروبيين خلال اجتماعات البيت الأبيض «الضمانات الأمنية لأوكرانيا، التي ستقدمها الدول الأوروبية المختلفة، بالتنسيق مع الولايات المتحدة».

وقالت مصادر مطلعة، أمس، إن مسؤولين أميركيين وأوروبيين سيعملون فوراً على توفير ضمانات أمنية قوية لأوكرانيا، لفتح مسار لعقد الاجتماع المفصلي بين بوتين وزيلينسكي، والذي يعمل ترامب لترتيبه، وفق «بلومبرغ».

في السياق، قالت الحكومة البريطانية، أمس، إن زعماء أوروبيين يدرسون فرض عقوبات إضافية لزيادة الضغط على الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في إطار حملة أوسع نطاقاً لإنهاء الحرب في أوكرانيا.

وقال متحدث باسم مكتب رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر إنهم سيبحثون أيضاً خططاً للاستعداد لنشر قوة طمأنة حال انتهاء الأعمال القتالية، مضيفاً: «ناقش الزعماء أيضاً سبل ممارسة المزيد من الضغط، بما في ذلك من خلال العقوبات، على بوتين حتى يظهر استعداده لاتخاذ إجراءات جادة لإنهاء القتال».