الوسطاء ينتظرون ردّ إسرائيل على مقترح الهدنة في غزة

حسن الورفلي (القاهرة)

يترقب الوسطاء ردّ إسرائيل على مقترح جديد لهدنة في غزة أكدت حماس قبولها به، مبدية استعدادها لجولة جديدة من المفاوضات الرامية إلى إنهاء الحرب المدمّرة في القطاع الفلسطيني المحاصر.

وأكدت الدوحة، أمس، أن المقترح الجديد «شبه متطابق» مع اقتراحات سبق لإسرائيل أن وافقت عليها.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية القطرية، ماجد الأنصاري، خلال مؤتمر صحفي في الدوحة: «استلمنا الرد كما قلنا من حركة حماس، بالنسبة لنا هو رد إيجابي جداً ويمثل صورة شبه متطابقة لما تمت الموافقة عليه مسبقاً من الطرف الإسرائيلي».

والمقترح يشمل وقف إطلاق نار مؤقتاً لـ60 يوماً يتم خلالها إطلاق سراح عشرة إسرائيليين أحياء، وتسليم عدد من الجثث «جثث الرهائن المتوفين»، على أن تكون هناك مفاوضات فورية لصفقة أشمل، بما يضمن التوصل إلى اتفاق بشأن اليوم التالي لانتهاء الحرب والعدوان في قطاع غزة بوجود ضمانات، حسبما أفاد مصدر مطلع.

ولم يعلّق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بعد علناً على المقترح الجديد، لكنه أكد الأسبوع الماضي رفضه الإفراج التدريجي عن الرهائن، مشدداً على وجوب عودتهم جميعاً في إطار وضع حد للحرب إنما بشروطنا.