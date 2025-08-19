الأربعاء 20 أغسطس 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الأخبار العالمية

الوسطاء ينتظرون ردّ إسرائيل على مقترح الهدنة في غزة

جانب من الدمار في قطاع غزة (أرشيفية)
20 أغسطس 2025 01:14

حسن الورفلي (القاهرة) 

أخبار ذات صلة
مفوضية أممية: إسرائيل لا تسمح بدخول إمدادات كافية إلى غزة
الإمارات تنفذ الإنزال الجوي للمساعدات الـ75 في قطاع غزة

يترقب الوسطاء ردّ إسرائيل على مقترح جديد لهدنة في غزة أكدت حماس قبولها به، مبدية استعدادها لجولة جديدة من المفاوضات الرامية إلى إنهاء الحرب المدمّرة في القطاع الفلسطيني المحاصر.
وأكدت الدوحة، أمس، أن المقترح الجديد «شبه متطابق» مع اقتراحات سبق لإسرائيل أن وافقت عليها.
وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية القطرية، ماجد الأنصاري، خلال مؤتمر صحفي في الدوحة: «استلمنا الرد كما قلنا من حركة حماس، بالنسبة لنا هو رد إيجابي جداً ويمثل صورة شبه متطابقة لما تمت الموافقة عليه مسبقاً من الطرف الإسرائيلي».
والمقترح يشمل وقف إطلاق نار مؤقتاً لـ60 يوماً يتم خلالها إطلاق سراح عشرة إسرائيليين أحياء، وتسليم عدد من الجثث «جثث الرهائن المتوفين»، على أن تكون هناك مفاوضات فورية لصفقة أشمل، بما يضمن التوصل إلى اتفاق بشأن اليوم التالي لانتهاء الحرب والعدوان في قطاع غزة بوجود ضمانات، حسبما أفاد مصدر مطلع.
ولم يعلّق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بعد علناً على المقترح الجديد، لكنه أكد الأسبوع الماضي رفضه الإفراج التدريجي عن الرهائن، مشدداً على وجوب عودتهم جميعاً في إطار وضع حد للحرب إنما بشروطنا.

غزة
قطر
قطاع غزة
إسرائيل
فلسطين
حرب غزة
الحرب في غزة
أهالي غزة
سكان غزة
هدنة غزة
حماس
حركة حماس
ماجد الأنصاري
آخر الأخبار
"السلامة الغذائية" تغلق منشأة "مطعم تاج الزمرده" بأبوظبي
علوم الدار
"السلامة الغذائية" تغلق منشأة "مطعم تاج الزمرده" بأبوظبي
اليوم 15:42
إير كندا تستعد لاستئناف رحلاتها مع عودة المضيفين للعمل
الأخبار العالمية
إير كندا تستعد لاستئناف رحلاتها مع عودة المضيفين للعمل
اليوم 18:20
جمعية المناعة الذاتية تحتفي باليوم العالمي للعمل الإنساني
علوم الدار
جمعية المناعة الذاتية تحتفي باليوم العالمي للعمل الإنساني
اليوم 18:13
روبوتات في محطة فوكوشيما النووية لإزالة البقايا المشعة
الترفيه
روبوتات في محطة فوكوشيما النووية لإزالة البقايا المشعة
اليوم 17:58
1400 مطية في «السباق التمهيدي» الأول للهجن بمصر
الرياضة
1400 مطية في «السباق التمهيدي» الأول للهجن بمصر
اليوم 17:54
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©