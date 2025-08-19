العراق يجدد دعمه للجهود الدولية لمواجهة الإرهاب

هدى جاسم (بغداد)

جدد الرئيس العراقي عبد اللطيف جمال رشيد، أمس، التزام العراق الثابت بدعم الجهود الدولية لمواجهة الإرهاب.

وذكرت الرئاسة الجمهورية في بيان أن رئيس الجمهورية عبد اللطيف جمال رشيد، شارك في الحفل التأبيني الذي أقامته بعثة الأمم المتحدة في العراق في مقرها ببغداد بمناسبة الذكرى الثانية والعشرين للتفجير الإرهابي الذي تعرض له مقرها وراح ضحيته الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة في العراق سيرجيو فييرا دي ميلو والعديد من زملائه.

وعبّر رشيد، لرئيس بعثة الأمم المتحدة محمد الحسان، بحسب البيان، عن تقديره للتضحيات التي قدمها ضحايا التفجير الإرهابي، مؤكداً أنها «تعزز القيم الإنسانية».

من جانبه، أكد ممثل الأمين العام للأمم المتحدة في العراق محمد الحسان، أن الأمم المتحدة ستستمر بنهجها بدعم ومساندة العراق حتى بعد انتهاء مهام بعثة «يونامي» في نهاية عام 2025.

وقال الحسان إن بعثة الأمم المتحدة في العراق سينتهي مهام عملها في العراق مع حلول نهاية العام الحالي، لكن الأسس التي عملت عليها لن تنتهي بنهاية عمل البعثة، إذ ستواصل الأمم المتحدة مع الشعب العراقي، ومع الرئاسات والحكومة العراقية العمل.