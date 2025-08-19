مباحثات سورية أممية لتعزيز الاستجابة الإنسانية في الجنوب

دمشق (الاتحاد)

بحثت وزارة الخارجية السورية مع الأمم المتحدة، سبل تعزيز الاستجابة الإنسانية في جنوب البلاد.

جاء ذلك في اجتماع عقده مسؤولون من الوزارة مع القيادات الأممية في سوريا، مساء أمس، وفق بيان للخارجية السورية لم تحدد فيه أسماء المشاركين بالاجتماع.

وقالت الوزارة، إنها عقدت اجتماعاً في دمشق مع القيادات الأممية في إطار الجهود المشتركة لرفع سوية الاستجابة الإنسانية في محافظات الجنوب.

ودعت الخارجية السورية خلال الاجتماع، إلى تكثيف الاستجابة الإنسانية للمتضررين في كل من السويداء ودرعا، وتعزيز مرونة آليات التنسيق والبرمجة، وتكثيف التواصل مع الدول المانحة بهدف زيادة حجم التمويلات الموجهة للبرامج الإنسانية، مشددة على أن الحكومة السورية لم تضع أي قيود على دخول المساعدات الإنسانية منذ بدء الأزمة في الجنوب.

وأكدت أن جميع القوافل التي تم تسييرها عبر الهلال الأحمر السوري والوكالات الأممية، واللجنة الدولية للصليب الأحمر تحركت دون قيود على نوع أو كمية المساعدات، في التزام صريح بالمبادئ الإنسانية.