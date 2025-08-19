إصابات بشرية وخسائر مادية جراء سيول اليمن

عدن (وكالات)

أفاد سكان يمنيون بوقوع إصابات في صفوف اليمنيين إضافة إلى أضرار مادية كبيرة جراء السيول التي ضربت خلال الساعات الماضية العاصمة المؤقتة عدن جنوبي البلاد.

وأضاف السكان، أن مدينة عدن شهدت أمطاراً غزيرة أدت إلى سيول في مختلف أحياء المدينة، مشيرين إلى أن عدداً من السكان أصيبوا جراء السيول التي غمرت بعض المنازل والمحال التجارية، وأدت إلى توقف حركة السير في الكثير من أحياء المدينة.

بدوره، قال مكتب وزارة الإعلام في العاصمة المؤقتة إن محافظ عدن، أصدر توجيهات عاجلة للجهات الصحية المختصة تقضي بتقديم الرعاية الطبية الكاملة وعلاج المصابين كافة جراء المنخفض الجوي على نفقة السلطة المحلية.

وأضاف المكتب، في بيان، أن هذا التوجيه يأتي في إطار الاستجابة الإنسانية العاجلة للأضرار التي خلفها المنخفض الجوي الذي ضرب عدداً من مديريات العاصمة، وأسفر عن إصابات في صفوف المواطنين، من دون ذكر عددهم.