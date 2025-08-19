لبنان يجدّد تمسكه ببقاء «يونيفيل» بالجنوب

بيروت (وكالات)

أكد الرئيس اللبناني جوزاف عون، أمس، تمسك بلاده ببقاء قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان «يونيفيل» بالجنوب خلال المدة التي يتطلبها تنفيذ القرار الدولي 1701 واستكمال انتشار الجيش اللبناني حتى الحدود الدولية.

وذكرت الرئاسة اللبنانية في بيان أن عون أبلغ القائد العام لـ«يونيفيل» اللواء ديوداتو أبانيارا أثناء استقباله له في القصر الجمهوري، أن لبنان بدأ اتصالات مع الدول الأعضاء في مجلس الأمن الدولي، والدول الشقيقة والصديقة لتأمين التمديد لـ«يونيفيل».

وشدد على ضرورة التمديد للقوة الدولية للحفاظ على الأمن والاستقرار في الجنوب، ومواكبة تمركز الجيش اللبناني بعد قرار الحكومة زيادة القوى اللبنانية العاملة في الجنوب إلى 10 آلاف عسكري.

ولفت إلى أن «يونيفيل» تؤدي واجباتها كاملة، وتنتشر في بلدات ومواقع عدة لها أهميتها في الحفاظ على الأمن في الجنوب، معتبراً أن أي تحديد لمدة انتدابها مغايرة للحاجة الفعلية إليها سيؤثر سلباً على الوضع في الجنوب، الذي لا يزال يعاني من احتلال الكيان الإسرائيلي لمساحات من أراضيه.

يذكر أن مجلس الأمن الدولي يناقش حالياً مشروع قرار قدمته فرنسا لتمديد ولاية «يونيفيل» لمدة عام واحد، ومن المقرر أن يصوّت أعضاء المجلس الـ15 على مشروع القرار في 25 من الشهر الجاري قبل انتهاء ولاية القوة الدولية في نهاية الشهر.