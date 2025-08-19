الأربعاء 20 أغسطس 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الأخبار العالمية

منظمات ترصد 17 حادثة عنف ضد عمال الإغاثة باليمن

يمنيون يجلسون بجوار أسطوانات غاز فارغة في انتظار إمدادات الوقود (أرشيفية)
20 أغسطس 2025 01:14

أحمد عاطف (عدن، القاهرة)

أخبار ذات صلة
إصابات بشرية وخسائر مادية جراء سيول اليمن
الصحة العالمية: اليمن تُسجّل ثاني أعلى تفشي للكوليرا عالمياً

أعلنت 68 منظمة إغاثة أممية ودولية، أمس، أن اليمن شهد 17 حادثة عنف ضد العاملين في المجال الإنساني والأصول الإنسانية، محذرة من أن البلاد تواجه ثالث أكبر أزمة بالجوع على مستوى العالم.
وحذرت هذه المنظمات، في بيان مشترك بمناسبة اليوم العالمي للعمل الإنساني، من أن استهداف العاملين في المجال الإنساني يشكل هجوماً غير مباشر على ملايين الضعفاء الذين يتلقون المساعدة. 
وأفاد البيان بأنه «منذ بداية العام، تم تسجيل 17 حادثة عنف ضد العاملين في المجال الإنساني وأصول إنسانية في اليمن، بينما لا يزال العشرات من موظفي الأمم المتحدة والمنظمات غير الحكومية ومنظمات المجتمع المدني محتجزين تعسفياً من قبل جماعة الحوثي، معظمهم لأكثر من عام»، مشدداً على ضرورة حماية العاملين في المجال الإنساني، وتمكينهم من أداء مهامهم بأمان ومن دون تدخل أو فرض قيود والإفراج الفوري عن الزملاء المحتجزين. 
وأضاف أن اليوم العالمي للعمل الإنساني هذا العام يأتي في وقت تتزايد فيه الاحتياجات الإنسانية بشكل كبير، حيث يواجه اليمن ثالث أكبر أزمة جوع على مستوى العالم، ومن المتوقع أن يعاني أكثر من 18 مليوناً من انعدام الأمن الغذائي بحلول سبتمبر.  
وأشار البيان إلى أن معدلات الإصابة بسوء التغذية ترتفع وسط تفشي الأمراض، مع آثار وخيمة على الأطفال، فضلاً عن تضاعف مخاطر الحماية، خاصة بين النساء والفتيات والنازحين واللاجئين والمهاجرين وذوي الإعاقة. 
في الأثناء، اعتبر محللون يمنيون أن التهديدات التي أطلقها الحوثيون بقطع العلاقات مع المبعوث الأممي إلى اليمن، هانس غروندبرغ، تُعد أيضاً تصعيداً خطيراً في تعامل الجماعة مع الأطراف الدولية، وعلى رأسها الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي، في ظل إصرارها على تحدي منظمات المجتمع الدولي. 
وقال المحلل السياسي اليمني، محمد المخلافي، إن العلاقة بين الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي من جهة، والحوثيين من جهة أخرى، أصبحت معقدة، نتيجة الهجمات الحوثية المتكررة على السفن التجارية بالبحر الأحمر.
وأضاف المخلافي، في تصريح لـ«الاتحاد»، أن التكتل لطالما ربط دوره في اليمن بالمسار الإنساني، وقدم دعماً عبر الأمم المتحدة، لكن الوضع بات أكثر التباساً، لافتاً إلى أن هناك أزمة في رسم استراتيجية واضحة، تجمع بين اتخاذ موقف صارم من الهجمات الحوثية، وبين الحفاظ على استمرار العمل الإنساني في اليمن. 
وشدد على أن العلاقة بين الحوثيين والأمم المتحدة باتت تعاني أزمات متراكمة تعود لسنوات طويلة، خاصة بعد اقتحام مقرات منظمات دولية في صنعاء، واعتقال موظفين محليين ودوليين، مما شكل مؤشراً على سلوك عدائي دائم ضد الجهود الأممية. 
من جانبه، أوضح الخبير الأمني، ياسر أبوعمار، أن العلاقة بين الحوثي والأمم المتحدة تشهد واحدة من أكثر مراحلها توتراً، مشيراً إلى أن تهديد الجماعة بقطع العلاقة مع المبعوث الأممي يُعد ابتزازاً سياسياً متكرراً، هدفه الضغط على غروندبرغ، لتقديم تنازلات تتماشى مع أجندتها.
وأكد أبوعمار، في تصريح لـ«الاتحاد»، أن التصعيد الحوثي يكشف عن أزمة حقيقية تعيشها الجماعة في تعاملها مع المؤسسات الدولية، لا سيما مع تحول الموقف الأوروبي تدريجياً من التركيز على الجانب الإنساني إلى إبداء قلق متزايد تجاه السلوك الأمني والعسكري للحوثيين.
وقال الخبير الأمني، إن الحوثيين ينظرون إلى كل تحرك أممي أو أوروبي باعتباره أداة للمساومة، ولا يتعاطون مع هذه الجهات بوصفها شركاء في مسار السلام، بل بوصفها مصادر ضغط يجب ترويضها أو إسكاتها إذا لم تنحز لموقفهم.

تفشي الأمراض
سوء التغذية
الأزمة في اليمن
اليمن
الأزمة اليمنية
آخر الأخبار
"السلامة الغذائية" تغلق منشأة "مطعم تاج الزمرده" بأبوظبي
علوم الدار
"السلامة الغذائية" تغلق منشأة "مطعم تاج الزمرده" بأبوظبي
اليوم 15:42
إير كندا تستعد لاستئناف رحلاتها مع عودة المضيفين للعمل
الأخبار العالمية
إير كندا تستعد لاستئناف رحلاتها مع عودة المضيفين للعمل
اليوم 18:20
جمعية المناعة الذاتية تحتفي باليوم العالمي للعمل الإنساني
علوم الدار
جمعية المناعة الذاتية تحتفي باليوم العالمي للعمل الإنساني
اليوم 18:13
روبوتات في محطة فوكوشيما النووية لإزالة البقايا المشعة
الترفيه
روبوتات في محطة فوكوشيما النووية لإزالة البقايا المشعة
اليوم 17:58
1400 مطية في «السباق التمهيدي» الأول للهجن بمصر
الرياضة
1400 مطية في «السباق التمهيدي» الأول للهجن بمصر
اليوم 17:54
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©