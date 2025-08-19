بركان كيلاويا في هاواي يقترب من الثوران

يتوقع العلماء أن يطلق بركان كيلاويا مرة أخرى الحمم البركانية خلال الأيام المقبلة للمرة الحادية والثلاثين منذ ديسمبر الماضي، حيث يرقى الجبل إلى هويته كواحد من أكثر البراكين نشاطاً في العالم.

وسيكون لدى عدد قليل من السكان والزوار المحظوظين الفرصة للنظر إلى مشهد للصف الأمامى في متنزه هاواي للبراكين الوطني.

وإذا كان الماضي دليلا، فإن مئات الآلاف الآخرين سيشاهدون البث المباشر الشهير الذي أصبح ممكناً بفضل ثلاث زوايا للكاميرا تم إعدادها بواسطة هيئة المسح الجيولوجي الأميركية.

وحينما تتلقى المتطوعة في خدمة المتنزهات "جانيس واي" أنباء عن عودة الحمم، تهرع لالتقاط صور ومقاطع فيديو لفوهة هاليماوماو - التي تقول تقاليد شعب هاواي الأصلي إنها موطن لإلهة البركان بيلي.

وقالت إن الصخور المنصهرة عندما تندفع عاليا مثل النافورة، فإنها تصدر صوتاً يشبه محرك طائرة نفاثة أو أمواج المحيط المتلاطمة.

يمكنها أن تشعر بحرارتها من على بعد أكثر من ميل. وقالت واي في رسالة بالبريد الإلكتروني: "كل ثوران أشعر وكأنني أجلس في الصف الأمامي في أروع عرض للطبيعة".

ويقع كيلاويا في جزيرة هاواي، أكبر جزر الأرخبيل الهاوائي. يبعد حوالي 320 كيلومترا جنوب أكبر مدينة في الولاية، هونولولو، التي تقع في أواهو. ولا يعرف العلماء كيف سينتهي الثوران الحالي أو كيف قد يتغير.