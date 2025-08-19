الأربعاء 20 أغسطس 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الأخبار العالمية

بركان كيلاويا في هاواي يقترب من الثوران

بركان كيلاويا في هاواي يقترب من الثوران
20 أغسطس 2025 00:59

يتوقع العلماء أن يطلق بركان كيلاويا مرة أخرى الحمم البركانية خلال الأيام المقبلة للمرة الحادية والثلاثين منذ ديسمبر الماضي، حيث يرقى الجبل إلى هويته كواحد من أكثر البراكين نشاطاً في العالم.
وسيكون لدى عدد قليل من السكان والزوار المحظوظين الفرصة للنظر إلى مشهد للصف الأمامى في متنزه هاواي للبراكين الوطني.
وإذا كان الماضي دليلا، فإن مئات الآلاف الآخرين سيشاهدون البث المباشر الشهير الذي أصبح ممكناً بفضل ثلاث زوايا للكاميرا تم إعدادها بواسطة هيئة المسح الجيولوجي الأميركية.
وحينما تتلقى المتطوعة في خدمة المتنزهات "جانيس واي" أنباء عن عودة الحمم، تهرع لالتقاط صور ومقاطع فيديو لفوهة هاليماوماو - التي تقول تقاليد شعب هاواي  الأصلي إنها موطن لإلهة البركان بيلي.
وقالت إن الصخور المنصهرة عندما تندفع عاليا مثل النافورة، فإنها تصدر صوتاً يشبه محرك طائرة نفاثة أو أمواج المحيط المتلاطمة.
يمكنها أن تشعر بحرارتها من على بعد أكثر من ميل. وقالت واي في رسالة بالبريد الإلكتروني: "كل ثوران أشعر وكأنني أجلس في الصف الأمامي في أروع عرض للطبيعة".
ويقع كيلاويا في جزيرة هاواي، أكبر جزر الأرخبيل الهاوائي. يبعد حوالي 320 كيلومترا جنوب أكبر مدينة في الولاية، هونولولو، التي تقع في أواهو. ولا يعرف العلماء كيف سينتهي الثوران الحالي أو كيف قد يتغير. 

أخبار ذات صلة
تحذير من تسونامي محتمل في كامتشاتكا بعد زلزال وثوران بركان
ثوران بركان جبل سيميرو في إندونيسيا
المصدر: د ب أ
بركان
هاواي
آخر الأخبار
"السلامة الغذائية" تغلق منشأة "مطعم تاج الزمرده" بأبوظبي
علوم الدار
"السلامة الغذائية" تغلق منشأة "مطعم تاج الزمرده" بأبوظبي
اليوم 15:42
إير كندا تستعد لاستئناف رحلاتها مع عودة المضيفين للعمل
الأخبار العالمية
إير كندا تستعد لاستئناف رحلاتها مع عودة المضيفين للعمل
اليوم 18:20
جمعية المناعة الذاتية تحتفي باليوم العالمي للعمل الإنساني
علوم الدار
جمعية المناعة الذاتية تحتفي باليوم العالمي للعمل الإنساني
اليوم 18:13
روبوتات في محطة فوكوشيما النووية لإزالة البقايا المشعة
الترفيه
روبوتات في محطة فوكوشيما النووية لإزالة البقايا المشعة
اليوم 17:58
1400 مطية في «السباق التمهيدي» الأول للهجن بمصر
الرياضة
1400 مطية في «السباق التمهيدي» الأول للهجن بمصر
اليوم 17:54
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©