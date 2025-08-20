الخميس 21 أغسطس 2025 أبوظبي الإمارات
الأخبار العالمية

لماذا قررت واشنطن طلاء الجدار الحدودي باللون الأسود؟

لماذا قررت واشنطن طلاء الجدار الحدودي باللون الأسود؟
20 أغسطس 2025 09:22

أعلنت وزيرة الأمن الداخلي الأميركية، كريستي نويم، الثلاثاء، أن الحكومة الأميركية تعتزم طلاء السياج الممتد على طول الحدود الجنوبية مع المكسيك باللون الأسود، بهدف جعله شديد السخونة وصعب التسلق. ويهدف هذا الإجراء إلى إحباط عمليات العبور غير القانونية.

وقالت نويم إن السياج، المكون من أعمدة معدنية متقاربة يبلغ ارتفاعها نحو متر وتمتد عميقاً في الأرض، "صعب التسلق للغاية بالفعل، يكاد يكون مستحيلاً"، كما أن تصميمه يجعل الحفر تحته أمراً شديد الصعوبة. وأضافت، خلال مؤتمر صحفي في ولاية نيو مكسيكو، أن قرار طلاء السياج بالكامل باللون الأسود جاء "بناء على طلب محدد" من الرئيس الأميركي دونالد ترامب، موضحة أن الطلاء سيزيد من درجة حرارة السطح في الأجواء الحارة ويجعل محاولة التسلق أكثر صعوبة.

وقبل انتخابه رئيسا عام 2016، كان ترامب قد وعد ببناء جدار على طول الحدود الجنوبية التي تمتد لنحو 3200 كيلومتر لمنع دخول المهاجرين غير النظاميين. وبدأ تشييد الجدار خلال ولايته الأولى، وتعهد بإكماله في السنوات المقبلة. 

